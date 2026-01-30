이창용 “환율 1480원까지 뛴 이유, 정말 모르겠다”
이창용 한국은행 총재가 지난해 말과 올해 초 원·달러 환율이 1480원 선을 넘길 정도로 치솟은 이유를 모르겠다는 취지로 발언했다.
한은이 30일 유튜브를 통해 공개한 동영상을 보면 이 총재는 지난 28일 홍콩에서 열린 ‘글로벌 매크로 콘퍼런스’에서 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트와 대담 중 “원화가 적정하다고 생각하는 것보다 훨씬 더 평가 절하되기 시작한 이유를 되돌아보면 정말 의아했다”고 말했다.
이 총재는 당시 원·달러 환율이 급등한 배경에 대해 “일종의 풍요 속 빈곤”이라면서 “수출 호조 등으로 달러가 풍부했지만 사람들이 달러를 현물 시장에 팔기를 꺼렸다”고 말했다. 그는 “개인과 국민연금, 기관 투자자를 포함한 국내 투자자는 원화 가치가 더 하락할 것으로 봤다. 이런 기대 심리에 대응하기 어려웠다”고 말했다.
이 총재는 “국민연금의 해외 투자 규모가 한국 외환 시장 규모에 비해 상당히 커졌다. 이는 원화가 평가 절하될 것이라는 기대를 계속 창출하고 그 기대는 개인 투자자가 다시 해외 투자를 선호하게 했다”면서 “현재 국민연금의 환 헤지 비율 목표는 0%다. 이 비율을 높여야 한다. 다른 헤지 수단이나 달러 자금 조달원도 확보해야 한다. 국민연금의 달러 표시 채권 발행을 허용하는 방안을 논의 중인데 3~6개월 안에 한국 외환 시장 구조에 변화가 생길 것”이라고 말했다.
이 총재는 올해 한국의 경제 성장률에 대해 “가장 중요한 성장 동력은 반도체와 방산, 자동차, 조선이다. 특히 인공지능(AI) 관련 수출이 상당히 강세”라고 말했다. 그는 양극화를 의미하는 ‘K자’형 회복을 언급하며 “많은 사람이 중앙은행에도 책임을 묻지만 (기준)금리는 이런 문제를 해결하는 데 적절한 수단이 아니다”라고 말했다.
이 총재는 물가에 대해 “원·달러 환율이 1470~1480원 선에서 장기간 머무르면 물가 상승률 전망치를 더 높여야 할지 모른다”면서도 “올해 물가 상승률을 2% 안팎으로 유지할 수 있을 것”이라고 말했다. 가계부채에 대해서는 “우리는 정부와 함께 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율을 80%까지 낮추려는 목표를 갖고 있다. 지금처럼 대출 제한 중심 정책을 지속한다면 수도권 집값이 계속 오를 것”이라고 말했다.
