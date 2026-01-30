노인일자리로 폐의약품 수거…부산, 전국 유일 모델 본격화
부산시가 노인 일자리를 활용해 폐의약품을 수거하는 전국 유일의 정책 모델을 본격 가동한다. 가정에서 방치되거나 무분별하게 버려지던 폐의약품 문제를 해결하는 동시에, 어르신들의 사회참여 기회를 넓히는 ‘부산형 친환경 노인 일자리’가 제도화 단계에 들어섰다는 평가다.
부산시는 30일 오전 시청 대강당에서 ‘우리동네 폐의약품 안심수거단’ 출범식을 열고 사업을 본격화한다고 밝혔다. 안심수거단은 노인 일자리를 활용해 지역 곳곳을 직접 찾아가 폐의약품을 수거하는 복지·환경·보건 융합형 사업으로, 이 같은 방식의 수거 체계를 전면 도입한 것은 부산이 전국에서 유일하다.
안심수거단은 부산 지역 20개 노인 일자리 수행기관이 참여해 총 900명의 어르신으로 구성됐다. 이들은 다음 달부터 부산 16개 구·군 전역을 돌며 아파트 단지와 경로당, 시니어클럽, 행정복지센터, 약국 등 생활 밀착 공간에서 ‘찾아가는 폐의약품 안심수거 서비스’를 제공한다. 수거 과정에서 올바른 폐의약품 배출 방법과 주의 사항을 안내하는 생활 속 환경·보건 홍보 활동도 함께 진행한다.
시는 지난해 시범 사업을 통해 이 모델의 효과를 확인했다. 지난해 9월 말부터 2개월간 진행된 시범 운영에서 폐의약품 306㎏을 수거했으며, 이를 계기로 올해부터 사업을 정식화하고 수거 지역과 인력을 대폭 확대했다. 연말까지는 참여 인원을 1000명 수준으로 늘릴 계획이다.
폐의약품은 일반 쓰레기나 하수구로 버릴 경우 토양과 수질 오염을 유발하고, 가정 내 방치 시 오남용 위험도 크다는 지적을 받아왔다. 시는 노인 일자리를 활용한 체계적인 수거 활동이 무단 배출과 오남용을 동시에 줄여 시민 건강과 환경 보호에 이바지할 것으로 기대한다.
이번 사업에는 지역 기관들의 협력도 더해졌다. 건강보험심사평가원 부산본부는 폐의약품 수거함 60세트를 노인 일자리 수행기관에 지원했으며 부산시약사회는 안심수거단원을 대상으로 폐의약품 분리배출과 안전 수거를 위한 직무교육을 맡는다. 수거된 폐의약품은 지정된 절차에 따라 안전하게 처리된다.
시는 폐의약품 안심수거단을 계기로 친환경 노인일자리 정책을 더 확대한다는 방침이다. 앞서 시는 자원순환과 사회적 가치를 결합한 노인일자리 모델을 꾸준히 발굴해 왔으며, 관련 성과로 지난해 전국 지자체 일자리 대상에서 광역단체 부문 ‘대상’을 수상하기도 했다.
부산시 관계자는 “폐의약품 안심수거단은 어르신의 사회참여 확대와 환경 보호, 시민 건강 증진을 동시에 실현하는 부산형 정책 모델”이라며 “생활 속 환경 문제를 해결하는 친환경 노인 일자리를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사