상설특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 최재현 검사 첫 피의자 조사
‘관봉건 띠지 분실 의혹’을 수사하는 안권섭 상설특검팀이 건진법사 전성배씨를 수사했던 최재현 검사를 피의자 신분으로 처음 소환했다.
특검팀은 30일 오전 10시부터 최 전 검사를 피의자 신분으로 조사하고 있다고 밝혔다. 최 검사는 김건희 특검 출범 전 서울남부지검 소속으로 건진법사 의혹을 들여다봤던 인물이다.
특검팀은 최 검사를 상대로 관봉권 스티커와 띠지 분실 당시 수사관에게 폐기 등을 지시하거나 분실 사실을 은폐하기 위해 논의했는지 등을 조사하는 것으로 전해졌다.
최 검사는 검찰이 전씨 자택을 압수수색 하는 과정에서 발견된 관봉권 띠지가 분실된 사실을 인지하고도 상부 보고나 감찰을 진행하지 않았다는 혐의를 받는다.
앞서 특검팀은 지난 20일 최 검사가 근무하는 서울중앙지검을 압수수색해 그의 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
