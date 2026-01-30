상설특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 최재현 검사 첫 피의자 조사

시사 전체기사

시사

입력:2026-01-30 11:04
최재현 검사가 지난해 9월 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 서영교 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

‘관봉건 띠지 분실 의혹’을 수사하는 안권섭 상설특검팀이 건진법사 전성배씨를 수사했던 최재현 검사를 피의자 신분으로 처음 소환했다.

특검팀은 30일 오전 10시부터 최 전 검사를 피의자 신분으로 조사하고 있다고 밝혔다. 최 검사는 김건희 특검 출범 전 서울남부지검 소속으로 건진법사 의혹을 들여다봤던 인물이다.

특검팀은 최 검사를 상대로 관봉권 스티커와 띠지 분실 당시 수사관에게 폐기 등을 지시하거나 분실 사실을 은폐하기 위해 논의했는지 등을 조사하는 것으로 전해졌다.

최 검사는 검찰이 전씨 자택을 압수수색 하는 과정에서 발견된 관봉권 띠지가 분실된 사실을 인지하고도 상부 보고나 감찰을 진행하지 않았다는 혐의를 받는다.

앞서 특검팀은 지난 20일 최 검사가 근무하는 서울중앙지검을 압수수색해 그의 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr

