KGM, 튀르키예 판매 5만대 돌파…수출 11년 만에 최대
KG모빌리티(KGM)는 튀르키예 시장에서 누적 판매량이 5만대를 돌파했다고 30일 밝혔다.
터키는 KGM의 최대 수출국이다. 지난해에만 1만3337대를 수출했는데, 이는 전체 물량의 19%에 달한다. 그러면서 연간 전체 수출량도 7만286대로 2024년(6만2378대)에 비해 12.7% 증가했다. 이는 2014년 이후 11년 만에 최대 실적이었다.
튀르키예에 수출된 주요 차종은 토레스 EVX(6722대), 무쏘 EV(1000대) 등 전동화 모델과 내연기관 모델 무쏘(2630대) 등이었다. 튀르키예는 도로 여건과 주거 환경, 가족 단위 이동 등 실용적인 측면을 중요시해 SUV에 대한 선호도가 높은 편이다
지난해 KGM 지역별 수출량은 독일 등 서유럽 2만2496대, 헝가리 등 동유럽 1만9064대, 튀르키예 등 중동 지역 1만7231대 등 순이다. 국가별로는 튀르키예에 이어 헝가리(9508대), 독일(6213대) 등 순이다.
KGM은 튀르키예 시장 판매 상승세를 지속하기 위해 신형 무쏘 등 신차를 출시하고 전동화 모델에 시장 수요를 고려한 상품성 개선 모델을 꾸준히 출시한다는 계획이다.
KGM 관계자는 “곽재선 회장의 글로벌 현장 중심 경영이 수출 물량 증가로 이어져 지난해 7만대 판매를 넘어서며 11년 만에 최대 수출 실적을 달성했다”며 “올해 역시 튀르키예는 물론 글로벌 시장에 무쏘 등 신모델 론칭을 확대하고, 신흥시장 개척과 차별화된 마케팅 전략을 강화해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사