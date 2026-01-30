KGM, 튀르키예 판매 5만대 돌파…수출 11년 만에 최대

KG모빌리티(KGM)가 지난해 12월 경기도 고양시 KGM 익스피리언스 센터 일산에서 공개한 신형 픽업트럭 무쏘. KG모빌리티 제공

튀르키예에 수출된 주요 차종은 토레스 EVX(6722대), 무쏘 EV(1000대) 등 전동화 모델과 내연기관 모델 무쏘(2630대) 등이었다.