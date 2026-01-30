아, 건설업… 지난해 산업 생산 0.5% 증가, 5년 만에 최저
지난해 산업 생산이 5년 만에 최소 폭 증가했다. 반도체와 조선이 성장했지만 건설에 발목을 잡혔다.
국가데이터처가 30일 내놓은 2025년 12월 및 연간 산업 활동 동향 보고서를 보면 지난해 전산업 생산 지수는 114.2로 2024년보다 0.5% 상승했다. 2020년을 100으로 하는 이 지수는 모든 산업의 재화와 용역 생산 활동을 수치로 나타낸 것이다. 산업 생산 흐름을 집약해 보여준다.
광공업은 1.6% 증가했다. 반도체는 13.2% 증가했고 조선업이 포함된 기타 운송 장비는 23.7% 뛰었다. 서비스업은 1.9% 증가했는데 보건·사회 복지와 도소매 등의 확대 폭이 컸다.
소비 동향을 나타내는 소매 판매액 지수는 0.5% 상승했다. 3년 연속 마이너스를 기록하다 4년 만에 플러스 전환했다. 민생 소비 쿠폰 사용이 집중됐던 7~9월에 증가 폭이 특이 컸다.
국내에 공급되는 설비 투자재 투자액을 보여주는 설비 투자 지수는 1.7% 상승했다.
건설업체의 국내 시공 실적을 금액으로 보여주는 지표인 건설 기성(불변)은 건축(-17.3%)과 토목(-13%)이 모두 줄어 16.2% 감소했다. 건설 기성 감소 폭은 1998년 통계 작성 이래 가장 크다. 미국발 세계 금융위기 때인 2008년(-8.1%)보다도 상황이 더 나쁘다.
이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “2025년은 반도체가 강력했다. 반도체 관련 설비 투자 기계류 도입이 확대되는 선순환을 확인했다”면서도 “건설업이 하방 압력으로 작용했다”고 말했다.
현재 경기 상황을 보여주는 동행 종합 지수 순환 변동치는 98.5로 전월보다 0.2포인트 하락했다. 이 지수는 지난해 10월 0.4포인트 감소로 마이너스 전환한 뒤 3개월 연속 내리막을 걷고 있다. 향후 경기 국면을 예고하는 선행 종합 지수 순환 변동치는 103.1로 0.6포인트 상승했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
