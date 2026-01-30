트럼프 “30일 차기 연준 의장 후보 발표할 것”

‘두 명의 케빈’에 릭 리더도 후보군

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 부인 멜라니아 여사의 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석해 발언하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보자를 발표한다고 예고했다.



로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 29일 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 부인 멜라니아 여사의 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석해 “내일 오전 연준 의장을 발표할 것”이라고 말했다. 현직인 제롬 파월 연준 의장의 임기는 오는 5월까지다.



트럼프 대통령은 그전까지 차기 연준 의장을 임명하게 되며 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러·미셸 보먼 현 연준 이사 등을 후보군에 올려놨다. 릭 리더 블랙록 채권 최고투자책임자(CIO) 역시 이름이 거론되는 후보 중 하나다.



트럼프 대통령은 파월 의장에게 기준금리 인하를 압박해 왔다. 연방검찰은 연준 청사 리모델링 비용을 의회 청문회에서 부풀려 위증한 혐의로 파월 의장을 수사하고 있다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주재한 각료회의에서 현행 기준금리에 대해 “용납할 수 없게 높다”며 “우리는 세계 어디보다 가장 낮은 금리를 적용해야 한다”고 주장했다.



