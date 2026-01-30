“아이폰 수요 엄청나”…애플, 또 역대 최고 분기 매출

아이폰17 흥행·중국 수요 폭증으로 매출 16%↑

“전 세계 애플기기 25억대로 늘어나”

서울 중구 애플 명동점에서 시민들이 아이폰17 제품을 둘러보고 있다. 연합뉴스

애플이 아이폰17 시리즈의 흥행에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃도는 분기 실적을 발표했다. 특히 그동안 부진했던 중국에서 반등에 성공하며 매출은 전년 동기 대비 16% 급증했다.



CNBC 등 외신에 따르면 애플은 29일(현지 시간) 발표한 2026년 회계연도 1분기(지난해 10~12월) 실적에서 매출 1437억6000만 달러(약 206조원)를 기록했다. 종전 최고 분기 매출액이었던 직전 분기(지난해 7∼9월)의 1025억 달러를 넘어선 것이다. 주당순이익(EPS)은 2.84달러로, 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 예상치 2.67달러를 뛰어넘었다. 영업이익률은 48.2%를 기록했다.



실적을 견인한 것은 아이폰이었다. 아이폰 매출은 전년 동기 대비 23% 늘어난 852억6900만 달러로 역대 최고액을 달성했다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 CNBC 인터뷰에서 “아이폰에 대한 수요가 그야말로 엄청났다”고 말했다.



애플은 특히 대만과 홍콩을 포함한 중국 시장에서 두드러진 성장세를 보였다. 해당 분기 중국 매출은 전년 대비 38% 증가한 255억3000만 달러였다. 쿡 CEO는 “중국 본토에서 아이폰 기기 업그레이드 고객 수가 역대 최고치를 기록했고, 다른 브랜드에서 넘어온 신규 고객도 두 자릿수 성장을 보였다”고 설명했다.



아이패드 매출은 전년보다 6% 성장한 85억9500만 달러로 예상치를 상회했지만, 맥 매출은 전년 대비 7% 감소해 83억8600만 달러에 그쳤다. 에어팟, 애플워치, 비전 프로 등을 포함한 웨어러블·홈·액세서리 부문 매출도 전년 대비 2% 감소했다.



시장조사기관 옴디아는 지난해 애플이 전 세계 시장에서 2억4060만대의 스마트폰을 출하하며 같은 기간 출하량 2억3910만 대를 기록한 삼성전자를 누르고 1위 자리에 올랐다고 이날 발표했다. 쿡 CEO에 따르면 현재 전 세계에서 사용 중인 애플의 활성 기기는 25억대를 돌파했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



