“아이폰 수요 엄청나”…애플, 또 역대 최고 분기 매출

애플이 아이폰17 시리즈의 흥행에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃도는 분기 실적을 발표했다. 특히 그동안 부진했던 중국에서 반등에 성공하며 매출은 전년 동기 대비 16% 급증했다.
CNBC 등 외신에 따르면 애플은 29일(현지 시간) 발표한 2026년 회계연도 1분기(지난해 10~12월) 실적에서 매출 1437억6000만 달러(약 206조원)를 기록했다. 종전 최고 분기 매출액이었던 직전 분기(지난해 7∼9월)의 1025억 달러를 넘어선 것이다. 주당순이익(EPS)은 2.84달러로, 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 예상치 2.67달러를 뛰어넘었다. 영업이익률은 48.2%를 기록했다.
실적을 견인한 것은 아이폰이었다. 아이폰 매출은 전년 동기 대비 23% 늘어난 852억6900만 달러로 역대 최고액을 달성했다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 CNBC 인터뷰에서 “아이폰에 대한 수요가 그야말로 엄청났다”고 말했다.
애플은 특히 대만과 홍콩을 포함한 중국 시장에서 두드러진 성장세를 보였다. 해당 분기 중국 매출은 전년 대비 38% 증가한 255억3000만 달러였다. 쿡 CEO는 “중국 본토에서 아이폰 기기 업그레이드 고객 수가 역대 최고치를 기록했고, 다른 브랜드에서 넘어온 신규 고객도 두 자릿수 성장을 보였다”고 설명했다.
아이패드 매출은 전년보다 6% 성장한 85억9500만 달러로 예상치를 상회했지만, 맥 매출은 전년 대비 7% 감소해 83억8600만 달러에 그쳤다. 에어팟, 애플워치, 비전 프로 등을 포함한 웨어러블·홈·액세서리 부문 매출도 전년 대비 2% 감소했다.
시장조사기관 옴디아는 지난해 애플이 전 세계 시장에서 2억4060만대의 스마트폰을 출하하며 같은 기간 출하량 2억3910만 대를 기록한 삼성전자를 누르고 1위 자리에 올랐다고 이날 발표했다. 쿡 CEO에 따르면 현재 전 세계에서 사용 중인 애플의 활성 기기는 25억대를 돌파했다.
