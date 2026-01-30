“코인 투자하려고”…세금 3200만원 빼돌린 구청 공무원 적발
광주 서구청 세무직 8급 공무원
지방세 과오납 환급금 횡령 적발
가상화폐 투자를 위해 3200만원 상당의 공금을 횡령한 구청 세무직 공무원이 내부 감사에서 적발됐다.
30일 광주 서구에 따르면 최근 서구청 세무직 8급 공무원 A씨가 지방세 과오납 환급금 3200만원 상당을 횡령한 사실이 내부 감사로 드러났다.
A씨는 지난해 10월 말부터 12월 말까지 약 2개월간 총 6차례에 걸쳐 공금을 횡령한 것으로 조사됐다.
조사 결과 A씨는 가상화폐 투자 손실로 금융권 대출이 막히자 공금에 손을 대기 시작한 것으로 드러났다. A씨는 지방세 과오납 환급 과정에서 허위 양도신청서를 작성하거나, 타인 신분증을 도용해 환급금을 차명계좌로 빼돌렸다.
A씨는 지난달 29일 연말 결산 과정에서 횡령 사실을 실토했고, 이에 서구는 지난 6일부터 29일까지 특정감사를 벌였다.
서구는 이날 A씨를 경찰에 업무상 횡령·배임 등 혐의로 고발하는 한편 광주시 인사위원회에 중징계를 요구할 방침이다. 해당 부서 실무 책임자인 팀장에게는 감독상 주의 소홀 등 이유로 인사위에 경징계를 요구했다.
A씨는 앞서 지난 15일 직위해제 된 상태다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사