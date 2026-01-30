국립소방병원 내달부터 주민 진료 실시
소아·산부인과 운영
충북 음성군은 혁신도시에 건립된 국립소방병원이 내달 2일부터 지역 주민을 대상으로 소아청소년과와 산부인과 시범진료를 실시한다고 30일 밝혔다.
병원 측은 당초 3월부터 주민 시범진료를 시작할 계획이었으나 지역 의료 수요를 반영해 두 진료과 먼저 운영하기로 했다.
내과·외과·재활의학과는 계획대로 3월부터 진료를 시작한다.
진료는 사전 예약를 해야한다. 이 과정에서 상담을 통해 세부 진료 범위를 확인할 수 있다.
서울대병원이 위탁 운영하는 국립소방병원은 시범진료를 거쳐 오는 6월 19개 진료과로 정식 개원한다.
앞서 지난해 12월 말부터는 소방·경찰 공무원과 직계가족만 내과·외과·소아청소년과·산부인과·재활의학과 등 5개 외래 진료를 시작한 바 있다. 이 병원은 지하 2층·지상 4층(연면적 3만9558㎡) 규모에 302병상을 갖췄다.
음성=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
