“배터리 과열” 스타벅스, 증정 가습기 39만 개 선제적 리콜
스타벅스 코리아는 2025년도 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종을 다음 달 2일부터 리콜한다고 30일 밝혔다.
리콜 대상 제품은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 고객에게 증정된 스타벅스 가습기로 총 수량은 39만 3548개다. 스타벅스는 해당 제품을 보유한 고객은 즉시 사용을 중단할 것을 당부했다.
스타벅스는 다음 달 2일부터 스타벅스 앱을 통해 택배 수거 서비스를 할 예정이며 매장 방문을 통한 회수 방법은 스타벅스 앱과 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내할 예정이다.
이번 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따른 것이다. 스타벅스는 “제품안전기본법에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료하고, 자발적 리콜 절차를 협의 중”이라고 밝혔다.
스타벅스는 해당 제품 공급처인 한일전기와 함께 관련 기관과 협력해 정확한 사고 원인 조사를 진행하고 있다.
스타벅스는 해당 가습기를 보유한 모든 고객에게 제품 반납 시 스타벅스 모바일 카드 3만 원권을 온라인으로 일괄 제공할 방침이다. 스타벅스 관계자는 “이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드리며 고객 안전을 최우선으로 고려해 자발적 리콜을 결정했다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
