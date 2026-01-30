강남 지하철역 화장실서 발견된 뱀…알고보니 멸종위기종
이달 초 서울 강남구 지하철역 화장실에서 구조된 유기 뱀이 국제적 멸종위기종인 ‘볼파이톤(Ball Python)’으로 확인됐다.
강남구는 지난 4일 지역 내 한 지하철역 화장실에서 발견한 뱀 2마리 중 1마리가 멸종위기종으로 확인됐다며 충남 서천군 국립생태원으로 긴급 이송됐다고 30일 밝혔다.
앞서 구는 발견된 2마리 뱀을 임시 보호 조치 한 뒤 동물보호관리시스템(APMS)을 통해 주인 찾기 공고를 진행했다. 그러나 소유주는 나타나지 않았다.
이후 한강유역환경청의 확인 결과 구조된 뱀 중 1마리가 볼파이톤으로 판명됐다. 볼파이톤은 아프리카 원산의 비독성 뱀으로 사람에게 치명적인 독을 지니지 않으며 주로 소형 포유류를 잡아먹는 온순한 성격의 비단뱀류에 속한다.
멸종위기종은 소유자 외 일반 분양이 엄격히 제한되는 만큼 구는 환경청과 협의해 전문적인 관리가 가능한 국립생태원으로 지난 22일 이송했다.
구 관계자는 “공공장소에 파충류를 유기하는 행위는 시민에게 불안과 공포를 줄 수 있고, 동물에게도 치명적인 학대”라며 책임 있는 사육을 당부했다.
조성명 구청장 역시 “신속한 구조와 투명한 행정 처리로 생명 존중 문화를 확산하고, 무책임한 유기 행위에는 엄정하게 대처할 방침”이라며 “사람과 동물이 조화롭게 공존하는 강남을 만들겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사