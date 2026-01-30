트럼프 “쿠바와 석유 거래 나라에 관세 부과” 행정명령
도널드 트럼프 미국 대통령이 쿠바가 미국의 국가 안보에 위협을 가하고 있다면서 국가 비상사태를 선포하고, 쿠바와 석유 거래를 하는 나라에 관세를 부과하기로 하는 행정명령에 서명했다.
트럼프 대통령은 29일(현지시간) 행정명령에서 “쿠바 정부의 정책과 관행, 행동은 미국의 국가 안보와 외교 정책에 대해 비정상적이고 특별한 위협을 구성한다”며 이와 관련해 국가 비상사태를 선포한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “쿠바 정권이 러시아, 중국, 이란, 하마스, 헤즈볼라를 포함한 수많은 적대국, 초국가적 테러 단체, 미국에 적대적인 악의적 행위자들과 결탁하고 지원을 제공해왔다”고 말했다.
이어 “쿠바가 미국에 위험한 적대 세력을 노골적으로 수용하며 미국의 국가 안보를 직접 위협하는 정교한 군사 및 정보 능력을 쿠바에 배치하도록 초청하고 있다”면서 쿠바가 러시아의 해외 신호 정보 시설을 수용하고 있고, 중국과도 심층적인 정보·국방 협력을 해오고 있다고 지적했다.
이번 행정명령에 따라 미국 정부는 쿠바에 석유를 직·간접적으로 판매하거나 기타 방식으로 제공하는 국가의 미국산 수출품에 대해 관세를 부과할 것으로 보인다.
이날 쿠바 관세 행정명령은 ‘국제비상경제권한법’(IEEPA)을 근거로 이뤄졌다.
이 법은 ‘흔치 않고 보기 드문 위협’에 대응하기 위해 국가 비상사태를 선포하고 특정 금융 거래를 규제할 광범위할 권한을 대통령에 부여한다.
트럼프 대통령은 지난해 4월에도 이 법에 근거해 대규모 무역 적자가 국가 안보에 큰 위협이라며 국가 비상사태를 선포하고 전 세계 각국에 상호관세를 부과했다.
미 연방대법원은 이 조치의 적법성 여부를 심리 중이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
