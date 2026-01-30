불난 집에 물건 가지러 되돌아갔다가…40대 가장 숨져
화순 주택서 화재
자택에서 불이 나자 일가족과 함께 대피했던 40대 가장이 물건을 가지러 집에 다시 들어갔다가 끝내 숨졌다.
30일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 4시3분쯤 전남 화순군 백야면의 한 주택에서 불이 났다. 이 불로 주택에 거주하는 일가족 3명 중 40대 남성 A씨가 소방당국에 의해 심정지 상태로 병워으로 옮겨졌으나 숨졌다.
A씨의 아내와 10대 자녀는 다치지 않은 것으로 파악됐다.
화재 당시 A씨는 가족과 함께 밖으로 대피했다가, 두고 온 물건을 찾으러 집에 다시 들어갔다가 변을 당한 것으로 전해졌다.
불은 주택을 모두 태운 뒤 신고 접수 1시간 20여분 만에 모두 꺼졌다.
당국은 불이 보일러실에서 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.
화순=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
