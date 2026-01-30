정교유착 합수본, 신천지본부 등 압수수색… 출범 24일만
정교유착 비리 검·경 합동수사본부가 30일 신천지에 대한 첫 압수수색에 나섰다. 합수본이 지난 6일 출범한 지 24일 만에 강제수사에 돌입한 것이다.
30일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 경기도 과천 신천지 총회 본부와 경기 가평군 고성리 소재 평화연수원(평화의 궁전) 등을 압수수색 중이다. 평화연수원은 신천지 교주 이만희씨가 거주하는 곳으로 알려진 장소다. 압수수색 영장에는 이씨 등 신천지 관계자가 정당법 위반 혐의와 업무방해 혐의 피의자로 적시된 것으로 전해졌다.
이씨 등은 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미칠 목적으로 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받고 있다. 합수본은이 이씨의 지시에 따라 조직적으로 집단 입당이 이뤄진 것으로 의심하고 있다.
합수본은 전직 신천지 고위 간부 등을 소환 조사하면서 신천지가 일명 ‘필라테스’라는 이름의 프로젝트로 국민의힘 당원 가입을 진행했다는 진술과 물증 등을 다수 확보했다.
앞서 신천지는 “국민의힘, 더불어민주당을 포함한 어떠한 정당에 대해서도 당원 가입이나 정치 활동을 지시한 사실이 없다”며 “조직적 선거 개입은 구조적으로도 사실상으로도 존재할 수 없다”는 입장을 밝혔다.
