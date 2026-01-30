시사 전체기사

[속보] 트럼프 “내일 차기 연준의장 후보자 발표”

입력:2026-01-30 09:24
수정:2026-01-30 09:37
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 윤웅 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 의장 후보자를 발표한다고 예고했다.

트럼프 대통령은 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석해 “내일 오전 연준 의장을 발표할 것”이라고 말했다고 로이터 통신 등이 보도했다.

새 연준 의장으로는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러·미셸 보먼 현 연준 이사 등이 후보군으로 거론된다.

트럼프 대통령은 그간 연준을 향해 신속하고 대폭적인 금리 인하를 촉구해 왔다. 본인 뜻에 부응하지 않는 제롬 파월 현 연준 의장을 강도 높게 비판해오기도 했다.

미 법무부는 최근 파월 의장에 대해 연준 청사 개보수 예산 초과를 이유로 수사를 시작하기도 했다.

트럼프 대통령은 이날 내각회의에서 연준이 설정하는 기준금리가 “용납할 수 없게 높다”고 지적한 뒤 “우리는 전 세계 어디보다 가장 낮은 금리를 가져야 한다”고 강조했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

백재연 기자
백재연 기자
