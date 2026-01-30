유명 가수 겸 제작자 신씨, ‘美원정도박’ 의혹…54억 대출까지
유명 가수 겸 제작자 신모씨가 미국 라스베이거스에서 수년간 수십억원대 원정도박을 했다는 의혹을 경찰이 수사하고 있는 것으로 전해졌다.
최근 경찰이 신씨의 미국 원정도박 관련된 진술 등을 확보했다고 TV조선이 29일 보도했다. 원정도박을 위해 빚까지 졌는데, 이를 기획사 사장 차모씨가 대신 갚았다는 주장도 나온다.
보도에 따르면 차씨는 지난해 6월 회사 특수관계인과 나눈 대화에서 신씨의 영문 이름과 함께 달러화 금액이 표기된 엑셀파일 촬영본을 올린 뒤 ‘내가 대신 갚았다’고 언급했다.
이 파일에는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 미화 382만 달러, 한국 돈 54억원이 기재돼 있고, 미국 라스베이거스 호텔 카지노 두 곳과 카지노 측이 VIP고객에게 제공하는 단기신용대출를 뜻하는 ‘마커론’(Marker Loans)의 약자인 ML 번호도 쓰여 있는 것으로 알려졌다.
전자항공권에서도 카지노 신용대출이 이뤄진 시점을 전후해 신씨와 차씨가 미국 로스앤젤레스(LA)와 라스베이거스를 다녀간 내역이 포함돼 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 신씨 원정도박 관련 첩보를 입수하고 사실관계 확인 작업을 검토하고 있다. 이에 대해 신씨는 “라스베이거스에 업무차 방문한 적은 있지만, 도박한 적은 없다. 카지노 대출금 내역 등은 모두 허위”라는 입장을 전한 것으로 알려졌다. 차씨 측은 “대신 갚았지만, 도박 빚인 줄 몰랐다. 신씨가 공연 선급금 20억원을 도박 자금으로 빼돌리는 바람에 차씨가 대신 갚을 수밖에 없었다”는 입장이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
