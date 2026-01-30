유명 가수 겸 제작자 신씨, ‘美원정도박’ 의혹…54억 대출까지

보도에 따르면 차씨는 지난해 6월 회사 특수관계인과 나눈 대화에서

전자항공권에서도 카지노 신용대출이 이뤄진 시점을 전후해 신씨와 차씨가 미국 로스앤젤레스(LA)와 라스베이거스를 다녀간 내역이 포함돼 있는 것으로 전해졌다.

신씨가 공연 선급금 20억원을 도박 자금으로 빼돌리는 바람에 차씨가 대신 갚을 수밖에 없었다”는 입장이다.