최대호 안양시장 “변화·혁신 넘어 시민 행복 더 크게”
최대호 경기도 안양시장이 “모든 역량을 모아 변화와 혁신을 선도하고, 그 결과가 시민 한 분 한 분의 행복으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.
최 시장은 29일 제308회 안양시의회 임시회 제1차 본회의 시정연설에서 “미래도시 선도, 민생 우선, 청년 활력, 시민 행복이라는 핵심 가치를 더욱 공고히 해 시민의 삶 속에서 변화와 행복이 체감되는 안양을 만들겠다”면서 이같이 밝혔다.
최 시장은 “변화를 두려워하고 시대에 뒤처지는 도시는 앞서서 달려나갈 수 없다”며 박달스마트시티 조성사업 등 안양의 미래 먹거리 사업에 방점을 찍었다.
그는 “박달스마트시티 조성사업은 국방부와의 합의각서 체결에 이어 안양시가 사업시행자로 지정됐으며, 인덕원 인텐스퀘어 착공으로 미래 거점도시로 도약하는 새로운 문을 열었다”며 “이를 전환점으로 안양시가 경기 남부권을 대표하는 스마트 콤팩트시티의 성공적인 선도 모델로 성장할 것”이라고 강조했다.
이에 따라 시는 올해 핵심 시정 방향으로 인공지능(AI) 기반 스마트 콤팩트 도시, 민생을 우선으로 지역경제를 살리고 기업하기 좋은 도시, 청년들이 활기를 찾고 정착할 수 있는 도시, 시민이 행복하고 안심할 수 있는 도시 조성에 나선다.
이와 함께 평촌신도시 정비, 철도 신규노선 국가계획 반영, 운전석 없는 레벨4 자율주행 차량 운영, 안양3동 주거재생혁신지구 활성화 계획 수립, 전통시장 청년상인 가업승계 지원, 청년 월세 및 이사비·전월세보증금 대출이자 지원, 청년주택 공급, 의료·요양·돌봄 통합 지원 체계 구축, 평촌도서관 개관 등을 추진한다.
안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
