“한국인 건들면 패가망신” X에 올린 이 대통령의 경고

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 그러면서 “대한민국은 한다면 합니다. 끝까지”라고 덧붙였다. 이어 같은 말을 크메르어로 번역해 올리기도 했다.

“각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다”며 “앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라”고 지시했다.

이재명 대통령 X 캡처

“현지에서 고생을 많이 해주신 덕분에 피해 숫자도 줄고 신고도 많이 줄었다고 한다”면서 “통닭이라도 사드려야 하는데 너무 멀어서…”라고 농담을 건네기도 했다.