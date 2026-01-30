“한국인 건들면 패가망신” X에 올린 이 대통령의 경고

이재명 대통령은 30일 “한국인을 건들면 패가망신, 빈말 같습니까”라며 초국가 스캠 범죄에 대한 강력 대응 지침을 거듭 강조했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 ‘한국 경찰 수사관들이 한국인이 구금됐다는 제보만으로 중국계 범죄 단지를 마구 단속하고 있어 중국 범죄조직도 한국인 조직원을 모집하지 않는다’는 식의 기사를 소개한 뒤 이같이 적었다.
이 대통령은 그러면서 “대한민국은 한다면 합니다. 끝까지”라고 덧붙였다. 이어 같은 말을 크메르어로 번역해 올리기도 했다.
이 대통령은 앞서 지난 26일 정부서울청사 창성동 별관에 있는 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’ 사무실을 격려 방문해 “각종 스캠 범죄가 국민 삶을 파괴하고 갈수록 지능화하고 있다”며 “앞으로도 해외 거점 스캠 범죄에 더욱 엄정 대처하라”고 지시했다.
이 대통령은 사무실 한 쪽에 걸린 ‘한국인 건드리면 패가망신’ 현판을 발견하고 “저걸 캄보디아 말이나 동남아 말로 번역해야 많이 보죠”라며 (현판 아래에서 포즈를 취한 뒤) “이렇게 확실하게 찍어서 온 동네방네 뿌립시다”라고 말해 좌중을 폭소케 했다.
이 대통령은 코리아전담반의 캄보디아 현지 직원들과 화상 통화에서도 “현지에서 고생을 많이 해주신 덕분에 피해 숫자도 줄고 신고도 많이 줄었다고 한다”면서 “통닭이라도 사드려야 하는데 너무 멀어서…”라고 농담을 건네기도 했다.
