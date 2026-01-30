“유담 ‘1차 심사’ 탈락하자 인천대 교수 채용 중단”

유승민 전 바른정당 의원의 딸 유담(31)씨가 2025년 1학기 인천대학교 경영학부 국제경영학과 전임교원 채용 과정 중 1차 심사에서 탈락하자 해당 채용절차가 중단됐다는 보도가 나왔다. 유씨 외에 유효 지원자가 2명 있었지만 인천대측은 2명 만으로는 채용 심사를 진행하기 어렵다고 판단했다고 한다.
30일 CBS노컷뉴스 보도에 따르면 더불어민주당 진선미 의원실은 유씨가 2025학년도 1학기 인천대 경영학부 국제경영학과 전임교원 채용에 지원했으나 서류 심사에서 탈락한 것을 확인했다.
채용 공고에는 박사학위 소지자 또는 박사학위 취득 예정자를 지원 요건으로 명시했고, 박사학위 취득 예정자의 경우 관련 증빙 서류 제출을 요구했다. 유씨는 그러나 관련 증빙 서류를 제출하지 않아 1차 심사 대상에서 제외됐다.
문제는 이후 전임교원 채용 절차가 더 이상 진행되지 않았다는 점이다. 인천대는 2024년 11월 채용 심사를 중단하기로 의결하면서 작성한 ‘불추천 사유서’에서 “2025학년도 1학기 신임교원 전략·국제경영 분야 지원자 중 4명은 경영학 박사학위 미소지자이며, 18명의 지원자 서류를 심사한 결과 전략·국제경영 분야 요건을 충족하는 지원자는 2명으로 판단됐다”면서 “2명의 유효 지원자만으로는 채용 심사를 진행하기 어렵다고 판단해 채용 심사를 중단하기로 의결했다”고 밝혔다.
유씨는 이후 같은 해 2학기 인천대 무역학부 전임교원 채용에 다시 지원해 합격했다. 정작 유씨가 직전 학기에 지원했던 경영학부 국제경영 분야는 이후에도 전임교원 채용을 진행하지 않았던 것으로 파악됐다.
유씨는 동국대 법학과를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다. 유씨는 지난해 10월부터 인천대 무역학부에서 국제경영 분야의 전공선택 과목 2개를 맡아 강의하고 있다.
앞서 지난해 10월 국회 교육위원회 국정감사에서는 유씨의 인천대 교수 임용을 둘러싼 특혜 의혹이 제기됐다. 당시 진 의원은 “논문 질적 심사는 하위권이었지만 학력과 경력 등 양적 평가에서 만점을 받아 1차 심사를 전체 2위로 통과했다”며 “해외 경험이나 기업 실무 경력이 없음에도 만점을 받은 반면, 다른 지원자들은 낮은 점수를 받았다”고 주장했다.
