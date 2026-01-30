[속보] 뉴욕주식 MS 부진에도 저가 매수… 혼조 마감

뉴욕증시가 29일(현지시간) 마이크로소프트(MS)를 필두로 한 소프트웨어 업종 하락에 혼조 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 55.96포인트(0.11%) 오른 49,071.56에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 9.02포인트(-0.13%) 내린 6,969.01에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 172.33포인트(-0.72%) 내린 23,685.12에 각각 마감했다.
MS가 전날 증시 마감 이후 분기 실적을 발표한 가운데 클라우드 부문 성장세가 둔화한 게 MS의 사업 모델에 대한 우려를 키우며 이날 9.99% 급락했다.
MS 급락은 인공지능(AI) 발전이 기존 소프트웨어(SW) 업체의 사업 모델에 타격을 가할 것이란 우려로 이어지며 세일즈포스(-6.09%), 서비스나우(-9.94%) 등 주요 SW 서비스 업체들의 주가 동반 급락으로 이어졌다.
반면 메타는 AI 데이터 센터에 막대한 투자를 이어가는 가운데 전날 발표한 매출이 시장 전망을 웃돌면서 이날 10.40% 급등했다.
투자회사 팔레오 레온의 존 프라빈 공동 최고투자책임자(CIO)는 로이터에 “MS 실적이 실망감을 안겼으며, AI 투자가 소프트웨어 업체들의 먹을거리를 잠식할 것이란 우려가 있는 게 사실”이라고 말했다.
