야산 묘지 11곳에 소금 뿌려… 렌터카 용의자 추적중

누군가 충북 옥천 야산의 묘 11곳을 돌며 소금을 대량으로 살포해 경찰이 수사에 나섰다.
29일 경찰에 따르면 지난 20일 ‘조상님 묘지에 소금이 뿌려져 있다’는 주민들의 진정서가 접수됐다.
일대 야산에 있는 묘 11기에 소금이 뿌려져 있었으며 묘 주인은 서로 다른 것으로 알려졌다. 마을에선 우선 후손이 확인된 묘지 5곳의 소금을 치웠다.
경찰은 인근 CCTV를 통해 지난 10일 낮 신원이 확인되지 않은 2명이 렌터카에서 소금 포대를 꺼내는 장면을 포착하고 이들의 소재를 추적 중이다.
경찰 관계자는 “렌터카 업체를 통해 이들의 신원이 확인되는 대로 재물손괴 혐의로 입건할 예정”이라며 “미신적 소행일 가능성에 무게를 정확한 범행 동기를 조사할 방침”이라고 말했다.
