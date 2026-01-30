[단독] 서울 한복판 호텔 로비서 무슨 일이… 경찰, 세종호텔 시위대 수사 착수
경찰이 복직을 요구하며 로비 점거 시위를 벌이고 있는 세종호텔 해고 노동자 등에 대한 정식 수사에 착수했다. 세종호텔 내에서 영업점을 운영하는 개인 사업자가 시위대의 점거로 피해를 보고 있다며 경찰에 고소한 데 따른 것이다.
30일 국민일보를 취재를 종합하면 서울 남대문경찰서는 지난 28일 세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회(공대위) 등에 대한 고소장을 접수했다. 앞서 남대문서는 공대위를 대상으로 업무방해, 퇴거불응 등 혐의로 입건 전 조사(내사)를 벌인 바 있다. 경찰이 정식 수사로 전환한 건 로비 점거 시위가 시작된 지난 14일 이후 약 보름만이다.
공대위는 지난 14일부터 인권 운동가와 대학생 등으로 구성된 ‘세종호텔 해고자 복직을 위한 1일 농성 대표단’과 함께 세종호텔 1층 로비에서 취식하며 시위를 벌이고 있다. 대략 30~50명으로 추산되는 이들은 로비 중앙에 돗자리와 간이 책상 약 10개 정도를 펴놓고 생활하고 있다.
시위대와 사측의 교섭이 성사되지 않는 사이 세종호텔 내 자영업자들은 시위 소음 등으로 정상적인 영업을 하지 못하고 있다고 호소한다. 호텔에서 식당을 운영하는 자영업자 A씨는 전날 시위대를 경찰에 고소하며 “마이크를 이용한 시위 소리로 로비와 연결된 100석에 손님들을 받지 못하고 있다”고 말했다. A씨는 손님들이 불편하지 않도록 로비 쪽에 가림막을 설치했지만 소음을 막기에는 역부족이라고도 토로했다. 그는 업장 매출이 시위대의 로비 점거가 이뤄지기 전인 지난달 대비 이번 달(지난 27일 기준) 60%가량 급감했다고 고소장에 적었다.
호텔 내 다른 자영업자도 “로비에 시위대가 자리를 차지하고 있어 손님들이 안쪽에 있는 이곳까지 오지를 않는다”며 “영업에 너무 큰 피해가 발생하고 있다”고 말했다.
A씨는 경찰에 고소장을 제출하기 전 불법 시위를 문제로 수차례 112에 신고하고 국민신문고에도 민원을 접수했다. 현장에 나온 경찰들은 “증거를 수집하고 있다”는 말을 반복하며 시위대 관리에 소홀했다는 게 A씨의 주장이다.
공대위 측은 자영업자의 어려움에 공감하고 나름대로 조치를 취했다는 입장이다. 이청우 공대위 공동집행위원장은 “사실 자영업자 입장에서는 정상적으로 영업하기가 불가능한 상황이 맞는다”며 “다만 해고 노동자 시위가 2021년 시작됐고 식당 측은 2024년쯤 임대 계약을 맺고 호텔에 들어온 것으로 아는데 결국에는 이런 상황을 식당 측에 제대로 설명하지 않은 세종호텔의 문제”라고 강조했다.
앞서 세종호텔은 2021년 코로나에 따른 경영상 위기를 이유로 세종호텔지부 조합원 12명을 포함해 직원 15명을 정리해고 했다. 이에 반발한 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장은 고공농성을 벌였고 지난 14일 336일 만에 이를 해제했다. 현재 복직을 요구하는 해고 노동자는 총 6명이다. 다른 해고 노동자들은 생계 등의 문제로 다른 직장에 취업했다.
