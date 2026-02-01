“누군가 아빠, 아이의 엄마…붙잡힌 이들 위해 기도해 주세요”

중국 시온교회 18명 구속 4개월째…

지도자 아내 미국 샌디에이고 중국인교회서 첫 공개 간증

구금된 사역자·가족·변호사 위한 기도 요청



중국 시온교회 에스라 진 김명일 목사와 윤안나 사모. 국민일보DB

“현재 구치소에 갇힌 이들 가운데에는 누군가의 아버지와 어머니가 있고, 또 어린 자녀를 둔 부모들도 많습니다… 그들을 위해 기도해주세요.”



중국 시온교회 지도자 18명이 구속된 지 4개월. 김명일(에즈라 진) 목사의 아내 윤안나 사모가 해외 교회에서 공개 간증에 나서며 침묵 속에 있던 시온교회의 현재를 전했다.



중국 정부의 종교 탄압으로 지난해 10월 김명일(에즈라 진) 목사를 포함한 시온교회 지도자 및 사역자 18명이 구속기소된 가운데 김 목사의 아내 윤안나 사모가 공개 간증에 나섰다.



윤 사모는 지난 9일(현지시간) 미국 샌디에이고 지역의 한 중국인교회에서 시온교회의 현 상황을 전하며, 구금된 사역자들과 가족, 법적 대응을 맡은 변호사들을 위한 기도를 요청했다. 이번 간증은 지도자들이 구속된 이후 교회 가족이 직접 상황을 전한 첫 공개 발언으로 해당 영상은 최근 베이징시온교회 유튜브 채널을 통해 공개됐다.



시온교회는 지난해 10월 9일 중국 당국의 대대적인 단속으로 김 목사를 비롯한 다수의 교회 지도자와 사역자들이 구금되며 큰 충격을 받았다. 당국은 초기에는 ‘인터넷 관련 불법 행위’를 구금 사유로 제시했으나, 이후 ‘불법 영업’과 ‘사기’ 등의 혐의를 추가하며 교회를 범죄 집단으로 규정하려는 움직임을 보이고 있다. 현재까지 약 18명의 사역자가 구금 상태에 놓여 있으며, 관련 법적 절차는 장기화되고 있는 것으로 알려졌다.

중국 베이징 시온교회 김명일 목사. 국민일보DB

이 같은 상황 속에서 윤 사모는 평생 처음으로 공개적인 간증에 나섰다고 밝혔다. 그는 “30년 넘게 사모로 살아왔지만 강단에서 간증하거나 설교한 적이 단 한 번도 없었다”며 “성격상 말을 잘하지 못하지만, 지금 이 순간 하나님께서 원하시는 뜻을 이루기 위해 많은 불편함과 두려움을 이기고 처음을 선택하게 됐다”고 말했다.



윤 사모는 남편의 구금 이후 겪은 내적 변화도 솔직하게 전했다. 그는 “남편이 잡혀간 이후 큰 슬픔을 겪었고, 결국 저의 안락함을 포기하기로 결단했다”며 “이러한 고난이 없었다면 남편과의 관계가 이토록 깊어질 수 있었을지 모르겠다”고 고백했다. 이어 “하나님께서 이 시간을 통해 많은 것을 깨닫게 하셨고, 앞으로의 날들 속에서 분명한 영적 유익이 있을 것이라 믿는다”고 덧붙였다.



시온교회 에즈라 진(김명일) 목사의 아내 안나 사모가 지난 9일 미국 샌디에이고의 한 중국인교회에서 구속 기소된 교회 지도자 18명을 위한 기도 제목을 요청하고 있다. 베이징시온교회 유튜브 영상 캡처

특히 윤 사모는 구금 중인 사역자들과 그 가족들을 위한 기도도 간곡히 요청했다. 그는 “현재 구치소에 있는 이들 가운데에는 누군가의 아버지와 어머니, 또 어린 자녀를 둔 부모들도 많다”며 “그들이 두려움과 혼란, 좌절 가운데서도 믿음을 굳게 지키고, 그들 안에 계신 성령께서 선한 일을 이루시며 보호해주시기를 기도해달라”고 호소했다.



아울러 사건을 맡아 대응하고 있는 변호사들을 위한 기도도 부탁했다. 윤 사모는 “변호사들은 가장 앞선 자리에서 정부와 직접 소통하고 있는데, 자칫하면 변호사 자격을 박탈당할 위험에 놓일 수도 있다”며 “그들에게 용기와 지혜를 주시고, 의를 위해 싸우다 불이익을 당하는 일이 없도록 기도해달라”고 말했다.



끝으로 그는 “주님은 은혜 없는 우리를 주님의 자녀로 삼으셨고, 주님의 이름을 위해 박해를 받게 하셨다”며 “지금 우리는 분명 고난과 환난 가운데 있지만, 주님은 우리의 대장이시며 이 싸움의 주인이시다. 세상의 권세가 아니라 주님만을 의지할 때 반드시 승리할 것을 믿는다”고 고백했다. 이어 “2026년 시온교회에 주신 말씀은 ‘만물이 세워지는 것’”이라며 “하나님께서 우리를 새롭게 하시고, 중국 땅을 새롭게 하시기를 기도해달라”고 덧붙였다.



김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr



