재정관리 성과…포천시 보통교부세 역대 최대 기록
2986억원 확보…도내 1위 차지
경기 포천시가 2026년도 보통교부세 2986억원을 확보하며 경기도 31개 시·군 가운데 1위를 차지하는 등 시정 역사상 최대 규모를 기록했다.
포천시는 2026년 보통교부세 산정 결과 전년도보다 78억원 증가한 2986억 원을 확보했다고 29일 밝혔다.
이는 안정적인 재정 운영과 지역 여건, 행정수요가 종합적으로 반영된 결과로, 경기도 내 31개 시·군 중 가장 높은 수준이다.
포천시의 보통교부세 규모는 최근 수년간 꾸준한 증가세를 이어왔다. 2021년 2181억원에서 2026년 2986억원으로 805억원이 늘어나며, 중장기적인 재정 확보 역량이 지속적으로 강화되고 있다.
이 같은 성과의 배경에는 강도 높은 재정 효율화 노력이 있었다. 시는 행사·축제성 경비를 절감하고 보조금 관리와 예산 집행 점검을 강화하는 등 불요불급한 지출을 최소화해 왔다.
확보한 재원이 시민 삶과 직접 연결될 수 있도록 관리 체계를 정비한 점도 교부세 산정 과정에서 자체 노력 요소로 긍정적으로 반영됐다.
아울러 보호·규제지역 면적, 댐 인접 읍면동 인구, 도시공원 관리면적 등 보정수요 통계 조사 과정에서 누락이나 제외가 발생하지 않도록 철저한 검증을 실시했다.
군사시설 밀집 지역과 접경지역, 인구 구조 변화 등 포천시의 특수성이 교부세 산정에 합리적으로 반영될 수 있도록 지표 개선과 제도 개선 건의도 병행해 왔다.
특히 특정 군사시설이 위치한 읍면의 낙후지역 범위를 포함하고, 인구 감소 지역에 대한 보정지수를 가중 도입하는 등 교부세 산정의 형평성을 높이기 위한 노력을 지속하고 있다.
다만 소규모 사업자 비율이 높은 지역 특성으로 경기침체에 따른 휴·폐업이 증가하면서 지방세와 세외수입 체납액이 늘어나는 등 추가 교부세 확보에는 어려움도 예상된다. 시는 이러한 여건 속에서도 재정 건전성을 유지하며 추가 확보에 최선을 다할 방침이다.
시 관계자는 “이번 보통교부세 역대 최대 확보는 책임 있고 효율적인 재정 운영에 대한 객관적인 평가”라며 “확보한 재원을 바탕으로 시민 생활과 직결되는 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
