고양시, 유휴 공간 활용해 생활체육 인프라 확충
고가 하부·유수지 체육시설로 전환
경기 고양시가 고가도로 하부와 유수지 등 도심 속 유휴 공간을 활용해 생활밀착형 체육시설을 확충하며 시민들의 일상 체육 환경 개선에 나서고 있다.
고양시는 접근성이 뛰어난 도심 유휴 부지를 체육시설로 전환하고, 체육센터와 복합문화시설 등 공공 인프라를 단계적으로 확충해 생활체육 기반을 강화한다고 29일 밝혔다. 이를 통해 생활권 내 체육시설 부족 문제를 해소하고 지역 간 체육 인프라 불균형을 줄이겠다는 계획이다.
시는 2023년부터 2026년까지 국도비와 특별조정교부금, 시비를 연계해 총 38억5000만원을 투입, 고가도로 하부와 유수지 일원에 다양한 체육시설을 조성하고 있다. 지난해 3월에는 덕양구 내곡동·대장동 국도39호선과 수도권순환도로 고가 하부에 그라운드골프장, 족구장, 풋살장 등이 조성돼 기후와 계절에 관계없이 체육활동이 가능한 공간이 마련됐다.
재난 예방 시설인 유수지를 활용한 체육시설 조성도 진행됐다. 덕양구 삼송동 유수지와 일산서구 대화동 킨텍스 유수지에는 각각 테니스코트 5면이 설치돼 주민들이 일상적으로 이용할 수 있는 체육 공간으로 활용되고 있다.
올해에는 일산동구 성석동과 덕양구 행주동 고가 하부에 체육시설이 추가로 조성된다. 성석동에는 다목적구장 1면과 부대시설이, 행주동에는 수요가 증가하고 있는 피클볼장 2면이 들어설 예정이다. 두 사업은 상반기 착공해 연내 준공을 목표로 추진 중이다.
이와 함께 고양시는 공공 생활체육시설 건립도 병행하고 있다. 일산서구 탄현동에 조성 중인 탄현체육센터는 수영장과 다목적체육관 등을 갖춘 시설로 2027년 5월 준공을 목표로 공사가 진행되고 있다. 일산동구 백석동에 들어서는 백석국민체육센터 역시 2027년 1월 완공 예정으로, 다목적체육관과 관람석을 갖춘 생활체육 거점이 될 전망이다.
덕양구 원흥동에는 체육시설과 도서관을 함께 갖춘 원흥복합문화센터가 2027년 3월 준공을 목표로 건립 중이며, 행신동 평생학습관·장애인종합복지드림센터 역시 수영장과 다목적체육관을 포함한 복합 공공시설로 2027년 4월 준공을 앞두고 있다.
시는 시설 확충과 함께 노후 체육시설 정비에도 나선다. 고양스포츠타운의 노후 조명시설을 교체하고, 중산체육공원 인조잔디 교체와 배드민턴장 환경 개선 등 생활체육시설을 순차적으로 정비해 시민 이용 환경을 개선할 계획이다.
이동환 고양시장은 “생활체육은 시민 건강과 직결되는 필수 인프라”라며 “시민들이 일상에서 쉽게 운동할 수 있도록 생활체육 환경 조성을 지속해 나가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
