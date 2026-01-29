서진에프앤비, 베트남 민안그룹과 피스타치오 독점 계약

두쫀쿠 열풍에 원재료 품귀 현상

연 500t 공급 독점 계약 체결

자사 및 일반 자영업자에도 공급

모리셔스브라운 피스타치오 공급 확보 홍보 배너와 박종원 서진에프앤비 대표와 민안그룹 관계자. 서진에프앤비 제공

프리미엄 밀크티 프랜차이즈 ‘모리셔스브라운’을 운영하는 서진에프앤비가 베트남 민안그룹과 연간 500t 규모의 피스타치오 독점 공급 계약을 체결하며 급등한 원재료 가격으로 어려움을 겪는 자영업자 시장 안정화에 나섰다.



서진에프앤비는 베트남 무역사인 민안그룹(Minh Anh Group XNK Joint Stock Company)과 한국 내 피스타치오 독점 유통 및 공급을 위한 본계약을 체결했다고 29일 밝혔다.



이번 계약을 통해 서진에프앤비는 고품질 미국산 피스타치오(Export Standard)를 연간 최소 500t 규모로 안정적으로 확보하게 됐다.



최근 디저트 업계는 이른바 ‘두바이 초콜릿’과 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 열풍으로 피스타치오와 카다이프면 수요가 급증하며 원재료 가격이 급등하는 이례적인 상황을 겪고 있다.



관세청과 업계 자료에 따르면 2026년 1월 기준 피스타치오 수입 단가는 전년 동기 대비 약 84% 상승했으며, 시중 도매 가격은 2~3배까지 치솟았다. 카다이프면 역시 품귀 현상이 이어지고 있다.



이로 인해 소규모 카페와 디저트 매장을 운영하는 자영업자들은 메뉴 트렌드를 따라가고 싶어도 재료비 부담으로 수익성을 확보하기 어려운 구조에 놓였다.



일부 자영업자 커뮤니티에서는 재료비가 매출의 절반을 넘는다는 호소와 함께, 급격한 가격 인상과 공급 불안에 대한 불만이 이어지고 있다.



서진에프앤비는 이번 계약이 단순한 원물 수입을 넘어 국내 디저트 시장의 공급망 안정화를 목표로 한 전략적 결정이라고 설명했다.



양사는 계약을 통해 한국 시장 내 독점적 공급 권한을 확보했으며, 연간 500t 이상의 물량을 안정적으로 공급하는 동시에 품질 문제 발생 시 7~10일 이내 교환 및 환불을 보장하는 시스템을 구축했다.



특히 서진에프앤비는 확보한 피스타치오와 카다이프면을 자사 프랜차이즈 가맹점에 한정하지 않고, 일반 자영업자들에게도 합리적인 가격으로 공급할 계획이라고 밝혔다.



박종원 서진에프앤비 대표는 “원물 가격 폭등으로 팔수록 손해를 보는 구조가 고착화되고, 이를 악용한 판매 사기까지 늘고 있다”며 “이번 계약을 통해 확보한 고품질 원재료를 변동 없는 합리적인 가격으로 공급해 자영업자들의 부담을 덜고 시장 가격 안정화에 기여하겠다”고 밝혔다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프리미엄 밀크티 프랜차이즈 ‘모리셔스브라운’을 운영하는 서진에프앤비가 베트남 민안그룹과 연간 500t 규모의 피스타치오 독점 공급 계약을 체결하며 급등한 원재료 가격으로 어려움을 겪는 자영업자 시장 안정화에 나섰다.서진에프앤비는 베트남 무역사인 민안그룹(Minh Anh Group XNK Joint Stock Company)과 한국 내 피스타치오 독점 유통 및 공급을 위한 본계약을 체결했다고 29일 밝혔다.이번 계약을 통해 서진에프앤비는 고품질 미국산 피스타치오(Export Standard)를 연간 최소 500t 규모로 안정적으로 확보하게 됐다.최근 디저트 업계는 이른바 ‘두바이 초콜릿’과 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 열풍으로 피스타치오와 카다이프면 수요가 급증하며 원재료 가격이 급등하는 이례적인 상황을 겪고 있다.관세청과 업계 자료에 따르면 2026년 1월 기준 피스타치오 수입 단가는 전년 동기 대비 약 84% 상승했으며, 시중 도매 가격은 2~3배까지 치솟았다. 카다이프면 역시 품귀 현상이 이어지고 있다.이로 인해 소규모 카페와 디저트 매장을 운영하는 자영업자들은 메뉴 트렌드를 따라가고 싶어도 재료비 부담으로 수익성을 확보하기 어려운 구조에 놓였다.일부 자영업자 커뮤니티에서는 재료비가 매출의 절반을 넘는다는 호소와 함께, 급격한 가격 인상과 공급 불안에 대한 불만이 이어지고 있다.서진에프앤비는 이번 계약이 단순한 원물 수입을 넘어 국내 디저트 시장의 공급망 안정화를 목표로 한 전략적 결정이라고 설명했다.양사는 계약을 통해 한국 시장 내 독점적 공급 권한을 확보했으며, 연간 500t 이상의 물량을 안정적으로 공급하는 동시에 품질 문제 발생 시 7~10일 이내 교환 및 환불을 보장하는 시스템을 구축했다.특히 서진에프앤비는 확보한 피스타치오와 카다이프면을 자사 프랜차이즈 가맹점에 한정하지 않고, 일반 자영업자들에게도 합리적인 가격으로 공급할 계획이라고 밝혔다.박종원 서진에프앤비 대표는 “원물 가격 폭등으로 팔수록 손해를 보는 구조가 고착화되고, 이를 악용한 판매 사기까지 늘고 있다”며 “이번 계약을 통해 확보한 고품질 원재료를 변동 없는 합리적인 가격으로 공급해 자영업자들의 부담을 덜고 시장 가격 안정화에 기여하겠다”고 밝혔다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지