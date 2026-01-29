국민포털 ‘다음’, 업스테이지 품으로…카카오와 MOU 체결
인수 목적 주식교환 MOU 승인
업스테이지, 다음 콘텐츠 자산으로 AI 고도화 추진
인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 왕년의 국민 포털 ‘다음’ 인수를 본격적으로 추진한다.
업스테이지와 다음 운영사 에이엑스지(AXZ) 모회사 카카오는 29일 각각 이사회를 열고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다고 발표했다.
이번 양해각서는 카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전하고, 업스테이지 일정 지분을 카카오가 취득하는 것이 핵심이다. AXZ는 카카오 100% 자회사다.
카카오는 지난해 5월 다음을 운영하던 콘텐츠CIC(사내독립기업)를 분사, 신설 법인 AXZ로 독립시켰다.
지난해 12월 1일에는 다음 서비스 법적 제공 주체가 AXZ로 변경됐고 이후 다음 뉴스와 쇼핑, 메일, 검색, 카페 등 서비스 전반의 운영을 맡아왔다.
다음 사업부문이 CIC으로 분리된 지 2년 만에 또다시 분사가 이뤄진 것인데, 업계에서는 일찍부터 매각을 위한 작업이 시작됐다는 관측이 나왔다.
업스테이지는 이날 보도자료를 통해 자사 거대언어모델(LLM) ‘솔라’를 기반으로 사업 확장의 기회를 찾던 중, 폭넓은 사용자 기반과 풍부한 콘텐츠 데이터를 보유한 AXZ에 협업을 제안하게 됐다고 설명했다.
두 회사는 AI 기반 새 서비스 개발 필요성과 효과 창출에 대한 확신을 바탕으로 이번 합의에 이르게 됐다는 것이 업스테이지 설명이다.
업스테이지는 다음이 보유한 방대한 컨텐츠 데이터를 바탕으로 AI 기술력을 고도화할 방침이다. MOU 체결 이후 양사 본 실사를 거쳐 거래가 최종 성사되면 솔라와 다음 서비스를 결합한 차세대 AI 플랫폼 구축에도 나선다는 계획이다.
아울러 현재 업스테이지가 참여하고 있는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 개발 사업에도 긍정적 효과를 기대하고 있다.
김성훈 업스테이지 대표는 “업스테이지 AI 기술과 전 국민 사용자 기반을 보유한 다음이 결합할 경우 더 많은 이용자들이 AI를 손쉽고 자연스럽게 활용할 수 있는 환경이 마련될 것”이라고 말했다.
양주일 AXZ 대표는 “양사 간 시너지를 통해 새로운 AI 서비스들을 속도감 있게 선보일 수 있을 것”이라고 전망했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
