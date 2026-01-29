집회금지장소에 대통령집무실 추가한 양당… 야권 “개악” “배신”
옥외 집회 금지 장소에 대통령 집무실을 추가하고, 직무 방해 및 대규모 집회로의 확산 우려가 없는 경우에만 주요 공관 인근 100m 이내 집회를 허용하는 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 개정안이 국회를 통과했다. 진보 진영에서는 “집회 허가제의 부활”이라는 비판이 잇따랐다.
국회는 29일 본회의에서 집시법 개정안을 재석 197인 가운데 119인 찬성으로 가결했다. 반대와 기권도 각각 39표씩 쏟아졌다. 개정안은 국민의힘과 더불어민주당 주도로 발의된 4건의 개별 법률안을 통합 조정한 것으로, 지난해 11월 소관 상임위원회인 행정안전위원회를 통과했다.
헌법재판소는 앞서 2022년 12월 대통령 관저 100m 이내 집회·시위를 금지한 집시법 제11조 제3호에 대해 헌법 불합치 결정을 내렸다. 헌재는 당시 “집회 금지 장소 범위가 너무 광범위해 금지될 필요가 없는 장소까지 포함한다”고 설명했다. 해당 부분은 헌재 결정 이후로도 개정되지 않은 채 방치됐고, 2024년 6월을 기해 효력을 상실한 상태였다.
양당 합의로 이날 본회의에 상정·처리된 개정안은 옥외집회·시위 금지 장소에 대통령 집무실을 추가했다. 또 대통령 관저와 국회의장·대법원장·헌법재판소장 공관 인근이라도 ‘직무를 방해할 우려가 없거나 대규모 집회·시위로 확산될 우려가 없는 경우’ 예외적으로 옥외집회·시위를 할 수 있다고 규정했다.
진보 야권에서는 비판이 쏟아졌다. 개정안은 ‘집회 장소 선택의 자유’가 집회의 자유의 본질적 요소라는 헌재의 결정 취지에 어긋나며, 사실상 경찰이 자의적으로 집회를 사전에 허가 또는 불허할 길을 열어줬다는 취지다. 개정안 반대토론에 나선 정춘생 조국혁신당 의원은 “집회 허가제의 부활”이라며 “‘빛의 혁명’으로 탄생한 국민주권정부가 집회·시위의 자유를 제한하는 것은 자기부정”이라고 목소리를 높였다.
손솔 진보당 의원도 “이번 개정안에서 새로 금지구역에 포함한 대통령 집무실은 대통령이 국무를 수행하는 공간으로 대통령 관저보다 더 공적인 성격을 가진다”며 “집무실은 관저보다 더 열린 공간이어야 한다”고 지적했다.
시민사회에서도 강하게 반발했다. 참여연대는 성명에서 개정안을 ‘개악’으로 규정하고 “대통령 집무실 앞 집회를 원칙적으로 금지하고 경찰의 자의적 판단에 따라 집회 개최 여부를 결정하도록 하는 것은 결국 반대자의 목소리는 듣지 않겠다는 것과 다르지 않다”고 비판했다. 이어 이재명 대통령이 법률안 재의요구권을 행사해야 한다고도 촉구했다.
민주당은 “특정 기관을 성역화하려는 것이 아니다”라고 해명했다. 제안설명에 나선 모경종 의원은 “모든 헌법기관의 기능을 보호하면서도 표현의 자유를 존중하고 기관 인근 주민과 일반 시민의 일상을 보호하려는 것”이라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
