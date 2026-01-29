‘70억원 배임’ 홍원식 남양 前회장, 1심서 징역 3년
회사 자산을 사적으로 유용하고 거래처로부터 수십억원대 리베이트를 받은 혐의로 재판에 넘겨진 홍원식 전 남양유업 회장이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 법원은 홍 전 회장이 친인척 회사를 거래 중간에 끼워 남양유업에 손해를 끼쳤다는 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.
서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복)는 29일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임, 배임수재 등 혐의로 기소된 홍 전 회장에게 징역 3년과 추징금 43억7600만원을 선고했다.
재판부는 홍 전 회장이 남양유업 거래업체 4곳에서 리베이트 43억7000만원을 수수한 혐의(배임수재)를 유죄로 인정했다. 홍 전 회장이 용평에 소재한 법인 소유의 고급 별장과 법인 차량·운전기사·카드 등을 사적으로 유용해 회사에 총 30억원의 손해를 입힌 혐의(특경법상 배임)도 유죄가 인정됐다.
홍 전 회장이 남양유업과 한국수출공업 거래 사이 친인척 회사를 끼워넣어 ‘거래세’를 챙기는 방식으로 남양유업에 손해를 끼쳤다는 혐의에 대해서는 무죄가 선고됐다. 재판부는 남양유업이 한국수출공업과 거래를 하기 전부터 해당 업체와 거래를 해왔고 회사가 적법한 중간유통업체로 확인된다는 점을 이유로 들었다.
홍 전 회장이 급여를 거짓으로 지급한 뒤 돌려받는 방식으로 16억5000만원을 횡령한 혐의, 가족 홍모씨를 납품업체에 취업시켜 급여 6억원을 받게 한 혐의(배임수재)도 무죄 혹은 공소시효 만료에 따른 면소를 선고했다.
재판부는 홍 전 회장의 배임 행위로 인해 “상장기업으로서 공공의 신뢰가 심각하게 훼손됐고 회사의 핵심 역할을 수행하던 구성원들도 각자 알아서 리베이트를 수수할 환경이 만들어졌다”며 “참작 사유들을 고려하더라도 실형을 선고할 수 밖에 없다”고 지적했다. 다만 홍 전 회장의 나이와 건강 상태 등을 고려해 법정구속하지는 않았다.
홍 전 회장은 남양유업을 운영하며 납품업체들로부터 거래 대가로 수십억원을 받고 친인척이 운영하는 업체를 거래 중간에 끼워 넣어 100억원대 손해를 입힌 등의 혐의로 2024년 12월 구속기소됐다. 이후 보석 청구가 인용되며 그는 불구속 상태에서 재판을 받아왔다.
재판부는 이날 남양유업 중앙연구소장 박모씨에 대해서는 징역 3년을 선고하고 법정구속했다. 전직 대표이사 등 관계자 3명에 대해서는 징역형의 집행유예를 선고했고, ‘거래세’ 관련 배임 혐의로만 기소된 A씨에 대해선 무죄를 선고했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
