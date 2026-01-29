시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 29일)

입력:2026-01-29 17:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 29일 목요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 건조주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 제주 지방은 비가 내리고 있으며, 전남 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 1도, 청주 0도, 대전 2도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 4도, 부산 6도, 제주 6도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -12.0도, 인천 -10.0도, 수원 -11.0도, 춘천 -15.0도, 강릉 -10.0도, 청주 -11.0도, 대전 -10.0도, 전주 -8.0도, 광주 -5.0도, 대구 -8.0도, 부산 -5.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독]“자필서명 없다” 감사원에조차 거절당한 신안 염전 피해자들
박지원 “목포~해남 교량·해저터널, ‘이해찬’ 이름 붙이자”
“다른 남자 만난다” 80대 노인 살해 후 시신 훼손, 70대 징역 30년
일반인 예능의 그늘… 반복되는 사생활 논란에 ‘검증 부실’ 도마 위
제헌절, 올해부터 ‘빨간날’…국회 본회의 통과
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
국민일보 신문구독