박지원 “목포~해남 교량·해저터널, ‘이해찬’ 이름 붙이자”

“이 전 총리가 밀어붙여 사업 관철”

김영록 전남지사 “좋은 제안” 화답

더불어민주당 박지원 의원이 지난 6일 오전 광주 북구 두암동 더불어민주당 북구갑 지역위원회에서 열린 2026 정국전망 초청 특강에 참여해 강연하고 있다. 뉴시스

박지원 더불어민주당 국회의원이 전남 목포와 해남을 잇는 교량·해저터널 사업 추진에 공을 들인 고(故) 이해찬 전 국무총리를 기려 해당 교량과 해저터널에 이 전 총리의 이름을 붙이자고 제안했다.



박 의원은 29일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “지금 한창 공사가 진행중인 목포(압해도)~해남 간 다리와 터널은 이해찬 전 총리의 작품”이라며 “완공 이후 ‘이해찬 다리(교량)·터널’로 이름을 붙이는 방안을 검토해볼 수 있지 않겠느냐”고 밝혔다.



박 의원은 이 전 총리의 일화를 소개하며, 이 전 총리 덕분에 해당 사업이 추진될 수 있었다고 강조했다.



그는 “당정협의회 당일 경제성 부족을 이유로 난색을 보이던 경제부총리와 격론 끝에 이해찬 대표가 강하게 밀어붙였고, 결국 사업이 관철됐다”면서 “이 전 총리는 해야 할 일이라면 성격을 드러내서라도 끝까지 해내는 분이었다”고 회고했다.



박 의원은 또 “이 다리와 터널이 완공되면 이해찬 총리의 지역 균형발전 철학을 기리는 상징적 명칭을 검토할 필요가 있다”면서 “김영록 지사는 이를 어떻게 생각하느냐”고 공개적으로 물었다.



이에 대해 김 지사는 이날 연합뉴스와의 통화에서 “지역 주민의 의견을 들어봐야 하겠지만, 좋은 제안이라고 생각한다”고 화답했다.



국도 77호선 단절(미연결) 구간을 잇는 ‘신안 압해~목포 율도·달리도~해남 화원’ 도로 건설 사업은 목포·신안·해남 3개 시·군 구간 약 13.4㎞를 해상교량과 해저터널로 연결하는 대형 사업으로, 예산은 총 583억원에 이른다.



무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



