박지원 “목포~해남 교량·해저터널, ‘이해찬’ 이름 붙이자”
“이 전 총리가 밀어붙여 사업 관철”
김영록 전남지사 “좋은 제안” 화답
박지원 더불어민주당 국회의원이 전남 목포와 해남을 잇는 교량·해저터널 사업 추진에 공을 들인 고(故) 이해찬 전 국무총리를 기려 해당 교량과 해저터널에 이 전 총리의 이름을 붙이자고 제안했다.
박 의원은 29일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “지금 한창 공사가 진행중인 목포(압해도)~해남 간 다리와 터널은 이해찬 전 총리의 작품”이라며 “완공 이후 ‘이해찬 다리(교량)·터널’로 이름을 붙이는 방안을 검토해볼 수 있지 않겠느냐”고 밝혔다.
박 의원은 이 전 총리의 일화를 소개하며, 이 전 총리 덕분에 해당 사업이 추진될 수 있었다고 강조했다.
그는 “당정협의회 당일 경제성 부족을 이유로 난색을 보이던 경제부총리와 격론 끝에 이해찬 대표가 강하게 밀어붙였고, 결국 사업이 관철됐다”면서 “이 전 총리는 해야 할 일이라면 성격을 드러내서라도 끝까지 해내는 분이었다”고 회고했다.
박 의원은 또 “이 다리와 터널이 완공되면 이해찬 총리의 지역 균형발전 철학을 기리는 상징적 명칭을 검토할 필요가 있다”면서 “김영록 지사는 이를 어떻게 생각하느냐”고 공개적으로 물었다.
이에 대해 김 지사는 이날 연합뉴스와의 통화에서 “지역 주민의 의견을 들어봐야 하겠지만, 좋은 제안이라고 생각한다”고 화답했다.
국도 77호선 단절(미연결) 구간을 잇는 ‘신안 압해~목포 율도·달리도~해남 화원’ 도로 건설 사업은 목포·신안·해남 3개 시·군 구간 약 13.4㎞를 해상교량과 해저터널로 연결하는 대형 사업으로, 예산은 총 583억원에 이른다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
