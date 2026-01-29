경기관광공사, 中 춘절 황금연휴 겨냥 ‘리얼 코리아 경기 페스타’ 연다
경기관광공사는 한·중 관계 전면 회복기 첫 춘절 황금연휴를 앞두고 중국 최대 온라인 여행플랫폼 기업 ‘트립닷컴그룹’ 및 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업 ‘한유망’과 협업, ‘리얼 코리아 경기 페스타’를 개최한다고 29일 밝혔다.
‘가깝고 안전한 경기도에서 진짜 한국을 체험하자’는 홍보 컨셉으로, 중국 주요 플랫폼 기업과 손잡고 1월말부터 2월까지 중국 춘절 황금연휴 중국인 관광객 유치 확대를 위한 대대적 온라인 프로모션에 나선 것이다.
이번 페스타에서는 말의 해 특집 경기관광 홍보페이지 개설 및 배너광고, 경기관광 브랜드 홍보, 경기도 관광콘텐츠 최신 정보 소개, 경기도 관광 상품 할인 판매 등의 내용을 집중 홍보한다.
또 중국 최대 맛집 평가 및 종합라이프 플랫폼 ‘메이퇀’과 손잡고 ‘춘절 경기도 K-푸드 여행 캠페인’을 처음으로 추진한다. 춘절 황금연휴 방한 중국 개별자유여행객을 대상으로 GPS 위치 정보에 기반한 관광객 체류 장소 주변의 경기도 K-푸드 맛집(수원 왕갈비, 남문통닭거리, 파주 장단콩 정식·장어구이, 의정부 부대찌개 등) 추천, 경기도 지역별 다양한 이색 트렌디 감성 대형 카페 소개, 경기도 인기드라마 촬영지 등 한류 체험 콘텐츠 홍보 등 중국 MZ세대가 선호하는 다양한 여행콘텐츠를 소개할 계획이다.
이를 통해 MZ세대, 청소년 동반 가족여행 등 춘절 연휴 기간 2만여 명의 중국인 관광객을 직접 유치해 지역 경제 활성화에 기여한다는 방침이다.
경기관광공사는 지난해 중국 유력 플랫폼 기업과의 업무협약 체결 및 공동 마케팅 등 긴밀한 협력을 통해, 7만여 명의 중국인 관광객을 직접 경기도로 유치하는 성과를 달성한 바 있다.
조원용 사장은 “폭군의 쉐프, 흑백요리사, 한류 드라마, K-pop 인기로 외국인들의 K-푸드, K-컬처에 대한 선호가 지속 증가하고 있다”며 “올해에도 중국 춘절 마케팅을 시작으로 일본, 동남아, CIS 등 해외 다양한 국가 대상 맞춤형 마케팅을 적극 추진, 경기관광 브랜드 가치를 높이고, 고부가 외국인 유치 확대를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
