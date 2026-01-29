학교서 놀다 한쪽 다리 ‘푹’… 그 밑에 17㎞ 용암동굴
환경단체 제주자연의벗, ‘해안사구’ 단행본 발간
1955년 협재해수욕장 부근의 재릉초등학교에서 학교 주변을 정리하던 한 학생의 다리 한쪽이 모래땅에 푹 빠졌다. 작은 구멍인 줄 알았던 그곳은 동굴의 천장부였다. 이날 일을 계기로 동굴조사가 이뤄졌다. 무려 총 길이 17㎞에 이르는 거대한 동굴 군락이 처음 세상에 모습을 드러냈다.
협재 사구 밑의 한림 용암동굴 지대는 그 길이만큼이나 희귀한 위석회동굴로도 큰 가치를 지닌다. 일반적인 용암동굴에서는 형성되지 않는 화려한 석회 생성물이 있기 때문이다. 석회 생성물은 동굴 지상부에 있는 협재 사구에 오랫동안 빗물이 흘러내리면서 사구층에서 나온 탄산염 성분이 동굴의 절리 면을 따라 천장과 벽면으로 스며들면서 형성됐다. 재릉초는 협재 해안사구 위에 들어서 있었다. 아쉽게도 현재 이 동굴 지대의 핵심지역은 1970년대에 한림공원에 의해 매입되면서 사유화된 상태다.
제주환경단체 제주자연의벗은 최근 단행본 ‘화산과 바람의 땅, 제주의 모래언덕’을 발간했다. 갈수록 사라져가는 해안사구를 기록하고 보전 정책의 근거를 마련하기 위해서다. 책은 해안사구 연구자와 조류·염생식물 전문가의 감수를 거쳐 오류를 줄였으며, 다양한 생태·문화 이야기를 담았다.
바람과 파도가 만든 지형
책에 따르면 제주의 해안사구는 바람이 불어오는 방향에 따라 형태가 다르다. 제주에는 겨울에 북서풍이 강력하게 불어오는데 이 때문에 동부지역의 해안사구는 동남쪽 방향으로 사선을 따라 형성됐다.
반면 남쪽인 서귀포 지역에는 여름철 강풍과 해풍에 의해 폭이 좁은 사구지대가 만들어졌다. 서귀포 화순이나 하모 해안사구가 눈썹모양의 모래언덕인 이유다.
해안사구는 어린아이를 묻던 곳이기도 했다. 김유정 제주문화연구소장에 따르면 과거 제주의 많은 마을에서 전염병에 걸려 숨진 어린아이들을 마을 경계지 인근에 묻는 풍습이 있었다. 자연환경에 따라 야산이나 오름에 묻는 경우도 있었고, 모래언덕에 묻기도 했다.
제주시 구좌읍 평대 해안사구도 그런 곳 중 하나였다. 2012년 제주시 애월읍 곽지 해안사구에서는 고려 말에서 조선 초 매장됐을 것으로 추정되는 영아·어린이 유골 12구와 성인 유골 3구가 발견됐다.
하지만 이런 어두운 장소였던 해안사구는 현대에 들어 마을에 수익을 가져다주는 장소가 된다.
1980년대 제주시 구좌읍 평대 해안사구 모래밭에서는 당근 재배가 본격화됐다. 물 빠짐이 좋은 모래밭에서 재배한 당근은 뿌리가 곧게 자라 모양이 예쁘고, 수확 후 흙을 털어내기에도 좋아 포장 작업도 수월했다. 당근은 제주 동부지역에서 주로 재배되는데, 평대리의 주요 소득원이 됐다.
제주도 해안사구의 특징
환경부에서는 우리나라 해안사구를 189개로 목록화했다. 여기에 제주 사구는 14개가 포함됐다. 이는 면적이 2900㎡ 이상 사구만 지정한 것이다. 실제로는 이보다 더 많다.
해안사구는 장구한 시간 동안 파도가 바위를 때리면서 만들어진 모래언덕이다. 해안에는 어느 곳이나 모래사장이 있을 것 같지만, 모래사장이 발달한 것은 우리나라의 특징이기도 하다.
한반도의 지질적 토대는 화강암인데, 화강암은 단단함이 약해 바스러져 모래가 되어 흘러내린다. 우리나라 강에 모래가 많은 이유다. 하지만 석회질이나 점토질 퇴적암이 많은 유럽의 템스강이나 라인강, 다뉴브강에는 넓은 모래사장이 거의 없다.
우리나라에서 사구가 형성될 수 있는 최적의 공간은 서해안이다. 하천 하류에서 이동한 모래 등이 퇴적돼 넓은 사질해안과 간석지가 형성된다. 겨울에는 북서풍이 강하게 불면서 많은 양의 모래를 내륙으로 이동시킨다. 그래서 넓은 폭의 해안사구를 만든다.
반면 동해안의 모래는 서해안보다 입자가 굵어 바람으로 이동하는 데 한계가 있다. 대신 동해의 연안류가 이동하면서 쌓은 모래를 파도와 바람이 배후로 옮겨 사구를 형성한다. 그러다 보니 서해안은 폭이 넓은 사구, 동해안에는 길이가 긴 사구가 많다.
그런데 서해안 해안사구는 폭이 넓다 해도 2㎞ 정도다. 제주도 해안사구의 폭은 5㎞를 넘기도 한다. 김녕 모래사구는 우리나라에서 가장 긴 사구로, 길이가 무려 5.6㎞에 달한다.
제주에는 검은 모래 해안이 많다. 이는 독립화산체인 오름에서 분출한 화산재나 용암이 잘게 깨지면서 모래가 되기 때문이다. 한반도의 해안사구가 주로 하천에서 만들어지는 것과 달리 제주에선 오름과 바다에서 만들어졌다.
한반도와 제주의 해안사구가 다른 점은 또 있다. 해안사구 아래 용암동굴의 존재이다.
김녕 해안사구와 협재 해안사구 밑에는 용암동굴이 있다. 비가 올 때마다 해안사구의 모래 중 탄산염 성분이 동굴 속으로 녹아들어 가면서 독특한 종유석을 만들어낸다. 원래 용암동굴에는 석회암 종유석이 만들어지지 않지만 해안사구로 인해 아름다운 경관이 만들어진 것이다.
생태계의 보고
모래언덕이 중요한 것은 생명체가 서식하는 공간이기 때문이다. 바다와 육지 생태계의 중간에 자리 잡은 점이지대로 희귀한 동식물이 많이 살고 있다.
소금기에 내성을 가진 염생식물이 대표적이다. 통보리사초, 갯메꽃, 갯까치수영 같은 풀류부터 순비기나무, 까마귀쪽나무 같은 나무가 다양하게 생태계를 형성하고 있다.
이런 염생식물은 줄기로 모래땅을 덮어 바람에 의한 모래 이동을 줄이고, 바다에서 부는 세찬 바람을 막아주는 역할도 한다. 바다에서 기인하는 자연재해에 대한 1차 저지선이라고 할 수 있다.
해안사구는 바다거북의 출산 장소다. 바다거북은 모래 해변에 알을 낳는데, 바닷물이 침범하지 못하는 사빈(조간대) 배후에 알을 낳는다. 알이 바닷물에 젖으면 부화하지 못하고 죽기 때문이다. 이 때문에 바다거북은 안전한 산란과 부화를 위해 물이 평소 잘 닿지 않는 해안사구에 알을 낳을 수밖에 없다.
제주 중문색달해수욕장에 알을 낳았던 거북은 붉은바다거북이다. 머리가 크고, 등딱지에 붉은빛이 돈다. 1960년대 초에 해운대 앞바다에서 산란한 이후에 1999~2007년까지 중문해수욕장에서 4차례 산란한 기록이 있다. 이후 현재까지 붉은바다거북은 알을 낳고 있지 않다. 중문색달해수욕장이 붉은바다거북이 알을 낳을 수 없는 환경으로 변했기 때문이다.
흰물떼새도 새 중에서 드물게 해안사구에 알을 낳는다. 도내에서는 거의 유일하게 해안사구에 알을 낳는 종이다. 보통 3~6월에 제주도 해안사구 모래 위에 둥지를 만드는데, 특이하게도 해안사구의 해양 쓰레기가 모여 있는 곳에 둥지를 트는 경우가 많다. 사람들이 둥지를 쓰레기로 오해하게 하기 위한 것이다. 제주도의 해안에 사람들이 많이 몰리고 해안개발이 심해지면서 흰물떼새도 위기를 맞고 있다.
해양수산부 지정 해양보호생물인 달랑게도 해안사구에 살고 있다. 제주시 종달리, 서귀포시 하도리, 표선리, 하모리 해안 등 일부 사구에서만 볼 수 있다.
사라지는 해안사구
사구는 계속 줄고 있다. 국립생태원이 작성한 ‘국내 해안사구 관리현황조사 및 개선 방안 마련 연구’에 따르면 제주는 국내에서 사구 면적 감소가 가장 크게 나타난 지역이다. 신양 해안사구와 사계 해안사구 정도를 빼고는 대부분이 원형을 많이 잃었다. 과거 13.5㎢에서 현재 2.38㎢로 82%가 감소한 것으로 보고됐다. 이는 2017년 자료로 현재는 더 줄었을 것으로 추정된다.
해안사구 생태계를 단절하는 가장 큰 원인은 해안도로다. 제주도 본섬 해안선 253㎞ 중 이미 200㎞의 해안도로가 생기면서 해안사구의 연속성이 단절됐다.
과거 최대 길이가 6㎞에 가깝고 가장 큰 폭은 700ｍ가 넘었던 김녕 해안사구는 1970년대 말에 비해 면적이 97.7%나 감소하면서 현재 소형 사구로 전락했다.
오래전 한모살(큰 모래땅)로 불렸던 제주시 구좌읍의 월정 해안사구도 관광객이 몰리면서 크게 줄었다. 책에 따르면 2010년 이후 2025년까지 건물 277채가 신·증축됐고, 필지 공시지가는 67배 상승했다.
더 서글픈 사실은 이렇게 자연을 해치면서 개발된 곳이 코로나19 이후 관광객이 감소하면서 공실이 늘고, 해안사구 감소로 해변으로서의 매력은 떨어지고 있다는 점이다. 월정해수욕장의 백사장 면적은 2003년 대비 2019년에 263㎡ 감소했고 백사장 폭은 0.7ｍ 줄었다.
제주도심의 유일한 해안사구인 이호 사구도 최근 훼손 논란에 휩싸였다.
제주자연의벗은 제주도 해안사구를 현재 보전 상태를 기준으로 맞춤형 보전·복원 전략을 세워야 한다고 주장한다.
훼손이 덜 된 A유형인 사계와 신양 해안사구는 보호지역으로 지정해 시급히 보호하고, B유형인 평대 해안사구는 단기적으로 사빈 상부에 모래 포집기를 설치해 모래가 충분히 쌓일 수 있도록 하는 등의 노력이 필요하다는 것이다. 지난해 9월 ‘제주도 해안사구 보전 및 관리 조례’가 제정돼 노력을 기울일 수 있는 법적 근거는 마련됐다.
제주자연의벗 관계자는 “제주의 해안사구는 화산섬이라는 토대에 만들어져 한반도와는 다른 특성을 지닌다”며 “그러나 80% 이상으로 훼손율이 높아 보전이 시급하다”고 발간 이유를 설명했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사