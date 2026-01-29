“창과 방패의 싸움”…美 대학가는 지금 AI와 ‘전쟁 중’
미국 대학가가 생성형 인공지능(AI)을 이용한 과제 탓에 골머리를 앓고 있다. 학교 측이 ‘AI 탐지기’로 부정행위 적발에 나서자 학생들은 이를 우회하는 ‘회피용 AI’까지 동원하는 분위기다.
28일(현지시간) NBC 뉴스에 따르면 최근 미국 대학가에는 ‘휴머나이저(Humanizer)’라는 새로운 생성형 AI가 등장했다. 이 AI는 이름 그대로 AI가 작성한 글을 사람이 쓴 것처럼 자연스럽게 수정해 준다. 휴머나이저가 수정한 과제물은 기존 AI 탐지기를 무력화시키는 것으로 알려졌다.
이에 ‘턴잇인(Turnitin)’, ‘GPT제로’ 등 표절, AI 탐지 업체들은 학생들의 브라우저 검색 기록이나 글쓰기 과정을 추적하는 기능을 도입하며 맞불을 놨다. 하지만 일부 휴머나이저는 추적을 피하고자 수정 문구를 자동으로 타이핑해주는 기능까지 탑재하며 진화하고 있다.
문제는 AI 탐지기의 신뢰성이다. AI를 사용하지 않았음에도 ‘사용했다’고 오해받는 억울한 사례가 늘고 있다. 특히 정형화된 문장 패턴을 주로 쓰는 비영어권 유학생들이 주된 피해자다.
샌디에이고 캘리포니아대의 스페인 출신 대학원생 알단 크레오는 NBC와의 인터뷰에서 “제대로 글을 쓰면 오히려 AI 의심을 받는다”며 “일부러 철자 실수나 문법 오류를 남겨둔 채 과제를 낸다”고 토로했다.
버지니아주 리버티대의 한 학생은 AI를 쓰지 않았다며 필기한 노트와 이메일, 교수와 나눈 대화 등을 제출했음에도 낙제점을 받아 자퇴까지 했다고 전했다.
이 같은 부작용이 이어지자 대학에서는 AI 탐지기 사용을 금지해야 한다는 목소리도 나온다. 지난해 뉴욕 버펄로대에서는 탐지기 사용 중단을 요구하는 청원에 1500여명의 학생이 서명하기도 했다.
일각에서는 대학이 AI 사용을 막는 데만 급급할 것이 아니라, 이를 현실로 인정하고 올바른 활용법을 교육해야 한다고 지적한다.
휴머나이저 개발사 퀼봇의 에릭 왕 부사장은 “교육자들은 점수 깎기에만 몰두할 게 아니라, 학생들이 인간성과 창의성을 잃지 않으면서 AI 기술을 활용하는 방법을 가르쳐야 한다”고 제언했다.
