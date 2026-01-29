시사 전체기사

오세훈 “장동혁 대표, 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣어…즉각 물러나야”

입력:2026-01-29 17:09
수정:2026-01-29 17:15
오세훈 서울시장. 뉴시스

오세훈 서울시장이 국민의힘 지도부가 ‘당원 게시판 사건’으로 한동훈 전 대표를 제명한 것과 관련해 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “장 대표는 즉각 물러나야 한다”고 공개 질타했다.

오 시장은 29일 자신의 페이스북을 통해 “(장 대표가) 국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”며 이 같이 밝혔다.

앞서 국민의힘 지도부는 이날 오전 최고위원회를 열고 한 전 대표의 제명을 확정했다. 당적을 박탈하는 제명은 당규에 명시된 징계 중 가장 강한 수위다. 한 전 대표는 제명이 의결된 이날부터 5년동안 국민의힘에 재입당 할 수 없다.

오 시장은 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다. 당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 했다. 이어 “이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고 밖에 볼 수 없다”며 “국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당이냐. 우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”고 비판했다.

그는 “거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주시는 명분에서 나온다”며 “우리 당 스스로 고립돼 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민들의 선택을 바랄 수 있나, 이재명 정권의 독선과 야욕이 이 나라를 집어삼킬 때, 우리가 무슨 힘으로 국민을 대신해 싸우겠노라고 말할 수 있나”고 반문했다.

오 시장은 “다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고, 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때 장동혁 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”며 “절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다. 그래야 모두 다시 시작할 수 있다”고 덧붙였다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

