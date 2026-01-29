‘대전형 자율주행버스’ 실증 시작…3월까지 무료 운행

대전시와 대전시의회, 한국전자통신연구원(ETRI) 관계자 등이 29일 실증을 시작한 자율주행버스 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

노선은 시가 전국 최초로 구축한 실사기반 고정밀 3D 정밀지도가 탑재된 관제시스템을 바탕으로 운행한다. 버스의 정확한 위치·상황을 확인 가능해 돌발 상황에 보다 유연하게 대응할 수 있다.

3월부터는 운행 횟수를 일 2회로 확대할 예정이다.

차량은 사전 예약 시스템을 통해 이용할 수 있다. 지난해 대전 0시 축제에서 자율주행 설문조사에 참여한 시민들에게는 우선 예약 혜택이 제공된다.