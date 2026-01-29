‘대전형 자율주행버스’ 실증 시작…3월까지 무료 운행
대전 대덕특구 내 주요 연구기관과 생활 거점을 연결하는 ‘대전형 자율주행 노선버스(A5)’가 시범 운행에 들어갔다.
대전시와 한국전자통신연구원(ETRI)은 자율주행버스 여객운송서비스 시범사업 실증을 시작했다고 29일 밝혔다.
기존 세종·충북 광역 노선(A2·A3)이 간선급행버스체계(BRT) 도시 간 신속한 이동에 집중했다면, A5노선(KAIST~반석역~세종터미널)은 복잡한 도심 교통 환경 속에서 버스가 제대로 운행하는지 검증하는 것이 목표다.
노선은 시가 전국 최초로 구축한 실사기반 고정밀 3D 정밀지도가 탑재된 관제시스템을 바탕으로 운행한다. 버스의 정확한 위치·상황을 확인 가능해 돌발 상황에 보다 유연하게 대응할 수 있다.
안전을 위해 모든 차량에는 전문 안전요원이 상시 탑승한다. 기상 악화 시에는 수동 운전으로 전환하거나 운행 일정을 조정할 예정이다.
시는 시범운행 기간인 3월 31일까지 전 구간을 무료로 운행하고 안정성·편의성을 검증한 뒤 유상 운송으로 전환할 방침이다. 3월부터는 운행 횟수를 일 2회로 확대할 예정이다.
차량은 사전 예약 시스템을 통해 이용할 수 있다. 지난해 대전 0시 축제에서 자율주행 설문조사에 참여한 시민들에게는 우선 예약 혜택이 제공된다.
시범 운행 중 수집된 자율주행 데이터는 민간과 학계에 전면 개방된다. 시는 지역 대학 학생들이 이 데이터를 직접 분석해 알고리즘을 도출할 수 있는 ‘자율주행 인공지능(AI) 챌린지’를 개최할 예정이다.
이장우 대전시장은 “기존 노선이 광역 연결성을 입증했다면 이번 노선은 도심 내 기술 실증에 집중했다”며 “국가대표 연구기관인 ETRI의 기술력과 시의 행정력을 결합해 일상에서 자율주행의 편의성을 느낄 수 있도록 하겠다”고 말했다.
