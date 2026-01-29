포항시, IoT·AI 택시·관용차로 포트홀 찾는다…디지털 행정 본격화
경북 포항시는 지역 택시와 관용 차량을 활용한 ‘디지털 행정 시스템’을 구축하고 과학적·데이터 기반 행정 체계로의 전환을 추진하고 있다.
29일 시에 따르면 스마트시티 챌린지 사업의 일환으로 2022년부터 교통·안전·행정·데이터 등 4대 분야에서 스마트 관제시스템, CCTV 저장영상 검색 시스템, 도시시설물 이상 감지 솔루션, 택시 지붕 광고 플랫폼 등 총 8개 분야의 스마트 솔루션을 구축해 왔다.
이중 IoT 기반 도로 노면 및 시설물 이상 검지 솔루션은 ‘디지털 행정 혁신’의 핵심 요소로 주목받고 있다.
시는 교통량이 많은 택시와 관용 차량 50여대에 IoT 센서와 카메라를 설치해 운영 중이다.
이들 차량은 도로를 주행하는 과정에서 포트홀(도로 파임), 차선 훼손, 불법 적치물, 어린이보호구역 내 불법 주정차 등을 자동으로 감지한다. 지난달 기준 한 달간 포트홀 84건, 도로 파손 1457건, 불법 현수막 7283건을 찾아 냈다.
이와 함께 유동 인구는 물론 미세먼지, 조도, 가스, 온·습도 등 도시 환경 전반에 대한 데이터도 동시에 수집하고 있다.
수집된 데이터는 AI 분석을 거쳐 스마트시티 디지털 행정 플랫폼과 실시간으로 연계된다.
이를 통해 각 부서는 도시 전반의 상황을 한눈에 공유하고, 문제 발생 지점을 즉시 파악해 신속한 현장 대응이 가능해졌다. 축적된 데이터는 향후 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용된다.
시는 앞으로 장치를 탑재한 차량을 지속 확대하고, 가로등·표지판·버스정류장 등 도시 기반시설 전반으로 모니터링 범위를 확장할 계획이다.
포항시 관계자는 “교통·안전·환경 등 다양한 도시 데이터를 통합해 시민의 일상을 더 안전하고 편리하게 만드는 행정 혁신을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
