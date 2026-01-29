디지털로 바뀐 美수능 SAT 문제 유출 의혹…中사이트서 거래 정황
시험장은 지정·노트북은 개인 지참
中기반 사이트서 실제 문항 유통 정황
미국의 표준화 대입시험 SAT가 디지털로 전환된 이후 실제 출제 문항이 유출돼 중국 사이트에서 거래되는 등 부정행위 의심 사례가 잇따르고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 28일(현지시간) 보도했다.
NYT는 미국 전국대학입학상담협회(NACAC) 최고경영자(CEO) 앙헬 페레스의 말을 인용해 SAT 문항 유출이 작년 11월 스페인 세비야에서 열린 국제 교육 콘퍼런스에서 가장 큰 화제였다고 전했다. 페레스 CEO는 “몇몇 진학상담 전문가들이 내게 다가와 ‘매우 우려된다’고 했다”고 말했다.
NYT에 따르면 한 SAT 과외교사는 지난해 11월 SAT를 주관하는 비영리기관 칼리지보드에 부정행위가 자행되고 있다는 의혹을 알려주는 이메일을 보냈다. 이 과외교사는 “시험지 한 건이 유출된 정도가 아니라 현재 사용되고 있는 시험 문항들이 다년간 유출됐고, 유출 문항들이 국제적인 규모로 유포됐다”고 칼리지보드에 설명했다.
유럽의 유명 기숙학교 학생들을 가르치는 이 교사는 학생과 학교에 피해가 갈 수 있다며 NYT에 익명을 요구했으며, 유출 문항들을 검토해본 결과 그중 적어도 일부는 실제로 최근에 치러진 디지털 SAT에 출제된 문항이라는 점을 확인했다고 밝혔다.
중국에서 운영되는 것으로 추정되는 SAT 대비 사이트 ‘블루북 플러스(bluebook.plus)’가 유료 가입자들에게 제공하는 연습용 문제 가운데 실제 출제 문항으로 보이는 문제가 포함돼 있었다는 전언이다. 웹 트래픽 추정집계 사이트 시밀러웹에 따르면 이 사이트의 지난해 11월 방문자 수는 87만5000명에 달했다.
디지털 SAT 응시자는 지정 시험장에 직접 출석해야 하지만, 시험용 프로그램 ‘블루북’이 설치된 개인 소유의 노트북을 이용해 시험을 본다. 코딩 사이트나 SAT 대비 사이트 등 온라인상에서는 블루북 보안을 우회하는 각종 수법이 공유되고 있다. 마우스로 위장한 영상 캡처용 플러그인, 컴퓨터의 다른 부분과 분리된 샌드박스 환경, 블루북이 설치된 컴퓨터를 원격으로 조종하는 방법 등 진위가 확인되지 않는 여러 수법을 아우른다.
칼리지보드는 NYT와의 서면 인터뷰에서 SAT 부정행위 비율은 1% 미만으로 매우 드물고, 시험이 디지털로 전환된 후에도 점수 분포가 안정적으로 유지됐다고 답했다. 다만 “일부 해외 시장에서 시험 문항 입수와 공유를 노린 조직적 시도가 지속돼 왔다”는 점은 인정하며 “시험 도중 촬영된 것으로 추정되는 스크린샷이나 보안 시스템을 우회하려는 하드웨어 및 소프트웨어 기반의 시도 등을 인지하고 있다”고도 덧붙였다.
칼리지보드는 “부정행위를 어렵게 만들기 위한 조치도 취했다”며 “디지털 SAT는 응시자마다 푸는 문제가 달라지는 ‘적응형 시험’으로, 초반에 좋은 성적을 거둔 응시자에게는 시험이 진행될수록 더 까다로운 문제가 제공되고 출제 문항은 문항 수십만개가 있는 문제은행에서 추출된다”고 전했다.
칼리지보드에 따르면 SAT는 연 7~8회, 전 세계 187개국 1700여개 시험장에서 시행된다. 이 시험은 미국 외 나라들에서는 2023년 3월부터, 미국에서는 2024년 3월부터 디지털 방식으로 전환돼 치러지고 있다.
현재 SAT는 중국 정부의 제한 방침으로 중국 내에서는 시행되지 않고 있으며, 중국에 사는 응시자들은 홍콩, 마카오, 한국 등 다른 나라에 있는 시험장에서 시험을 보고 있다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
