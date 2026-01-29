하남교육지원청 신설추진단 출범…‘교육 자치 1번지’ 도약 선언

33만 시민 숙원 현실로…독립 교육행정 체계 본격 시동

이날 행사에는 이현재 하남시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장을 비롯해 교육계 관계자와 학부모 등 약 200명이 참석해 하남 교육의 새로운 출발을 함께했다.