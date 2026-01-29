하남교육지원청 신설추진단 출범…‘교육 자치 1번지’ 도약 선언
33만 시민 숙원 현실로…독립 교육행정 체계 본격 시동
경기 하남시가 독립 교육행정 체계 구축을 위한 하남교육지원청 신설추진단을 공식 출범시키며 ‘교육도시 하남’ 실현을 향한 본격적인 실행 단계에 들어갔다.
하남시는 29일 종합복지타운에서 33만 시민의 오랜 숙원이었던 독립된 교육 행정 기반 마련을 위한 하남교육지원청 신설추진단 현판식을 개최했다.
이날 행사에는 이현재 하남시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장을 비롯해 교육계 관계자와 학부모 등 약 200명이 참석해 하남 교육의 새로운 출발을 함께했다.
현판 제막식은 종합복지타운 1층 로비에서 진행됐으며, 이후 참석자들은 신설추진단이 상주할 6층 합동 업무공간을 둘러보며 향후 교육 행정의 중심이 될 현장을 확인했다.
이 공간은 교육지원청 소속 추진단과 하남시 지원단, 하남교육지원센터가 함께 사용하는 협업 공간으로, 과밀학급 해소와 학교 신설 등 주요 교육 현안에 대해 즉각 대응하는 ‘원팀’ 행정의 거점 역할을 맡게 된다.
하남시가 교육지원청 신설에 힘을 쏟는 배경에는 급격한 도시 성장과 함께 높아진 시민들의 교육 수요가 있다. 하남시 인구는 33만명을 넘어섰고, 학생 수는 4만1000명을 돌파하며 보다 체계적이고 신속한 교육 행정 서비스의 필요성이 커진 상황이다.
교육 성과 역시 가시적으로 나타나고 있다. 2025년 기준 주요 10개 대학과 의학계열 합격자는 287명으로 최근 3년간 48% 증가했으며, 2026학년도 수시모집 합격자도 이미 238명에 달해 역대 최고 수준의 진학 실적이 기대되고 있다.
이는 남한고 자율형 공립고 지정, 미사강변고 과학중점학교 운영, 2026년 3월 개교 예정인 한홀중학교 등 지속적인 교육 인프라 확충의 성과로 평가된다.
하남시는 2020년 하남교육지원센터 개소를 시작으로 교육지원청 신설을 단계적으로 준비해 왔다. 지난해에는 분리·신설 지역협의체 회의와 개청지원단 구성 등을 통해 실무 기반을 마련했고, 지방교육자치에 관한 법률 개정으로 제도적 근거도 확보했다. 최근 합동 업무공간까지 갖추면서 신설 추진에 한층 탄력이 붙을 전망이다.
교육지원청 신설은 하남시의 교육 정책 전반에도 강력한 추진력을 제공할 것으로 보인다. 초등학교 입학지원금, 고등학교 석식비 지원, 중·고교생 통학 순환버스 운영을 비롯해 어린이도서관과 어린이회관 등 아동·청소년 인프라 확충 사업도 보다 체계적으로 추진될 예정이다.
오성애 교육장은 “하남교육지원청 신설은 행정 효율을 넘어 하남만의 교육 비전과 미래 전략을 실현하기 위한 것”이라며 “학생과 학부모가 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 교육 신도시로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.
이현재 시장은 “교육은 도시 경쟁력을 좌우하는 가장 강력한 브랜드”라며 “학교를 넘어 도시 전체가 배움의 공간이 되는 ‘교육도시 하남’을 실현하는 데 신설추진단이 핵심 역할을 하길 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사