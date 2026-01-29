서울시 “정부 공급 대책, 한계 많다…공공주도 방식에만 매몰”
서울시는 정부의 공급 대책에 대해 “시의 우려와 의견이 충분히 반영되지 않은 채 발표됐다”며 “여전히 한계가 많다”고 우려를 표했다. 특히 “현장의 장애물은 외면한 채 공공주도 방식에만 매몰돼 있다”고 강하게 비판했다.
서울시는 29일 입장문을 통해 “주택시장 안정을 위한 공급 확대 필요성에는 전적으로 공감한다”면서도 “신속한 공급을 위해 서울시가 제시한 최소한의 전제조건이 배제된 대책이라는 점에서 깊은 우려를 표한다”며 이 같이 밝혔다.
서울시가 말한 최소한의 전제 조건은 10·15 대책 이후 적용된 조합원 지위양도 제한 및 이주비 대출 규제에 대한 완화를 뜻한다.
서울시에 따르면 그간 서울 주택공급의 90% 이상은 민간의 동력으로 지탱돼 왔다. 특히 시민이 선호하는 아파트는 정비사업이 주요 공급원이며, 지난해에만 전체 아파트 공급 물량 중 64%를 차지했다.
김성보 서울시 행정2부시장은 이날 브리핑에서 “지난해 10·15 대책 이후 조합원 지위양도 제한과 이주비 대출 규제가 정비사업의 발목을 잡고 있다. 이 같은 문제를 정부에 지속적으로 전달했지만, 이번 대책에 반영되지 않았다”며 “민간 정비사업의 활성화가 공급을 위한 가장 빠른 길”이라고 말했다.
서울시는 정부 발표에 시의 입장이 충분히 반영되지 않은 점도 지적했다. 시는 이번 공급 대책에 포함된 용산국제업무지구 주택 공급물량과 군 골프장인 태릉골프장(태릉CC) 부지 개발 모두 정부에 이견을 전달했다.
지난해 하반기부터 정부와 갈등을 빚어온 용산국제업무지구의 경우 정부는 1만호 공급을 제시했으나, 시는 최대 8000호까지 가능하다는 입장이다. 주거비율을 적정규모(최대 40% 이내)로 관리해 양질의 주거환경을 조성함과 동시에 국제업무지구로서의 기능도 유지할 수 있도록 하기 위해서였다.
태릉CC 역시 해제되는 개발제한구역 면적과 비교해 주택공급 효과가 미비해 실효성을 확보하기 어렵다고 지적했다. 해당 부지는 세계문화유산인 태릉·강릉과 인접한 개발제한구역(그린벨트)으로, 문재인 정부 당시 1만호 공급을 추진하다 6800호로 줄였으나, 현재는 주민 반대로 사업 논의가 중단된 상태다.
서울시는 이런 문제 외에도 발표된 부지들은 시에서 추진하고 있는 4곳을 빼면 빨라야 2029년에야 착공할 수 있다며 당장의 공급 절벽을 해결하기엔 역부족이라고도 비판했다.
김 부시장은 “현장의 여건, 지역주민의 의사가 배제된 일방적인 대책은 과거 문재인 정부 8·4 대책의 실패를 반복하는 공염불이 될 것”이라며 “주택시장 불안의 원인을 직시하고, 현장의 목소리가 반영된 실효성 있는 후속 정책이 논의되길 강력히 촉구한다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
