고선웅의 마방진 20주년… 소리꾼 김준수 합류한 ‘칼로막베스’로 개막
1년간 신작 2편, 레퍼토리 4편, 가족극 1편 등 7편 선보여
고선웅(58)은 현재 한국 연극계가 가장 사랑하는 극작가 겸 연출가라고 해도 과언이 아니다. 대표작인 연극 ‘푸르른 날에’ ‘조씨고아’ ‘퉁소소리’와 창극 ‘변강쇠 점 찍고 옹녀’ ‘귀토’ 등은 비평과 흥행 모두를 잡았다.
1999년 희곡 ‘우울한 풍경 속의 여자’가 신문사 신춘문예에 당선된 그는 같은 해 ‘락희맨쇼’를 통해 극작가로 연극계에 데뷔했다. 이후 발표한 ‘이발사 박봉구’ 등에서 촌철살인의 재기와 입담으로 금세 주목받았다.
틈틈이 연출도 하던 그는 2005년 자신이 추구하던 ‘마술적 리얼리즘’을 무대 위에 직접 구현하기 위해 자신의 극단인 극공작소 마방진을 창단했다. 빠르지만 리듬감 있는 대사, 신체를 적극적으로 활용한 양식적 연기 그리고 비극조차 웃음으로 승화시키는 화법 등으로 대표되는 그의 연극 메소드는 마방진에서 꽃을 피웠다. 특히 2010년 마방진에서 셰익스피어의 ‘맥베스’를 각색한 ‘칼로 막베스’와 이듬해 남산예술센터에서 선보인 ‘푸르른 날에’는 그의 연극 메소드가 잘 구현된 작품이다. 두 작품이 여러 연극상을 휩쓸면서 고선웅은 스타 극작가 겸 연출가의 반열에 올랐다.
마방진은 고선웅이 2010~2014년 경기도립극단에 이어 2022~2025년 서울시극단 예술감독을 역임할 때도 단원들을 중심으로 꾸준히 활동을 이어왔다. 올해 창단 20주년을 맞아 돌아온 고선웅과 함께 1년간 기념 공연을 펼친다.
마방진은 29일 서울 마포아트센터에서 기자간담회를 열고 올해 라인업 7편을 공개했다. ‘칼로막베스’(2~4월 3개 도시)를 시작으로 ‘리어왕외전’(3~4월 서울), ‘홍도’(4~6월 8개 도시), ‘낙타상자’(10월 대구) 등 레퍼토리 4편과 가족극 ‘토끼전’(1~2월 3개 도시) 그리고 신작 ‘투신’(11월 서울)과 ‘찻집’(12월 서울) 등 2편이 관객과 만난다.
이날 기자간담회에서 고선웅은 “20주년을 맞아 극단의 방향을 점검하고 새로운 전기를 마련할 수 있는 모티브도 찾고 싶었다”고 말했다. 그리고 올해 라인업에 대해 “연극은 세상과 관계를 맺어야 한다. 신작은 물론이고 레퍼토리도 현재 시대상과 인간의 여러 편린을 담은 작품들로 골랐다”고 설명했다.
20주년 기념 공연의 개막작인 ‘칼로막베스’(2월 27~3월 15일 국립극장 하늘극장)는 셰익스피어 고전 ‘맥베드’를 고선웅 특유의 감각으로 해체하고 재조립한 무협극이다. 원작의 중세 스코틀랜드를 범죄자들이 우글거리는 디스토피아적 미래로 옮겨와 인간의 욕망을 날것 그대로의 검술과 액션으로 시각화했다. 2010년 초연 당시 고선웅에게 연극상을 안기는 것은 물론 이듬해부터 해외 연극제에 여러 차례 초청된 바 있다. 고선웅은 “초연하던 16년 전에는 나도 좀 어리고 거칠었던 것 같다”라며 “이번에 다시 공연을 준비하면서 어색한 부분은 걷어내고 너무 빨랐던 속도는 다소 느리게 만들고 있다”고 설명했다.
특히 이번에 막베스 처(레이디 맥베드) 역으로 국립창극단 간판 스타였다가 올해 프리랜서를 선언한 김준수가 캐스팅됐다. 김준수가 여성 캐릭터를 연기하는 것은 창극 ‘트로이의 여인들’ ‘패왕별희’ ‘살로메’에 이어 네 번째다. 이 작품을 통해 연극에 처음 도전하는 김준수는 “늘 연극에 도전하고 싶었는데, 이번에 고선웅 선생님이 기회를 주셨다”면서 “또 여성 캐릭터를 연기하는 것에 부담이 있었지만, 극 안에서 배우가 연기하는 캐릭터에 성별은 중요하지 않다”고 밝혔다.
