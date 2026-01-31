술 취한 승객?…골든타임 사수해 시민 살린 경찰 [아살세]
술에 취한 승객일 수도 있었다. 하지만 버스에 들어선 한 경찰은 그 가능성을 바로 지웠다.
때는 지난 21일 점심 무렵. 버스 기사 A씨는 종점에 도착했지만 60대로 보이는 승객이 버스에서 내리지 않자 수차례 그 남성을 불렀다. 하지만 남성에게선 아무런 반응이 없었다. 이 남성은 고개를 떨군 상태였고 몸은 미세하게 떨리고 있었다. A씨는 불안했다. 술에 취한 것인지, 몸이 불편한지 판단할 수 없었다. 결국 A씨는 “승객이 내리지 않는다”며 112에 신고했다.
신고를 받고 현장에 도착한 이는 전북 부안경찰서 서림지구대 소속 강도우 순경이었다. ‘단순 주취자’라고 넘겨짚을 수도 있었지만 강 순경은 남성을 본 순간 위급 상황임을 직감했다. 그는 29일 국민일보와의 통화에서 당시를 회상하면서 이렇게 말했다.
“의자에 몸을 기대고 있었는데 호흡이 점점 불규칙해졌고 숨을 쉴 때마다 ‘컥컥’ 소리가 커졌어요. 술에 취한 모습이 아니었죠.”
호흡이 미세하게 살아있어 섣불리 심폐소생술을 할 순 없었다. 강 순경은 좌석을 최대한 뒤로 젖혀 기도를 확보했고, 가슴을 압박하며 심장 마사지를 했다. 계속 말을 걸며 반응도 살폈다.
동시에 강 순경은 남성의 휴대전화를 빠르게 확인했다. 어머니와 연락이 닿았고, 남성이 점심 약속을 위해 이동 중이었다는 사실을 알게 됐다. 하지만 지병 때문인지는 알 수 없었다. 그사이 남성의 눈동자는 위로 말려 올라갔고, 흰자위가 드러난 상태가 됐다.
“간질 증상인 건지, 혈당 쇼크 때문인지 판단이 서질 않았어요. 다만 계속 지켜만 보고 있을 상황이 아니라는 건 분명했죠”
강 순경은 112상황실에 무전으로 위급 상황임을 알렸다. 그는 계속 남성 곁에서 호흡을 살폈고, 3~5분쯤 뒤 현장에 도착한 구급대는 응급처치를 한 뒤 남성을 병원으로 옮겼다. 현재 남성은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.
강 순경은 “눈앞에서 위험 신호가 보였기 때문에 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “도움을 필요로 하는 순간 가장 먼저 손을 내미는 경찰이 되고 싶다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
