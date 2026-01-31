술 취한 승객?…골든타임 사수해 시민 살린 경찰 [아살세]

생성형 인공지능(AI)으로 그린 이미지.

떨군 상태였고

몸은 미세하게 떨리고 있었다. A씨는 불안했다. 술에 취한 것인지, 몸이 불편한지

판단할 수 없었다. 결국 A씨는 “승객이 내리지 않는다”며 112에 신고했다.

부안경찰서 서림지구대 소속 강도우 순경이었다. ‘단순 주취자’라고 넘겨짚을 수도 있었지만 강 순경은 남성을 본 순간 위급 상황임을 직감했다. 그는

29일 국민일보와의 통화에서 당시를 회상하면서 이렇게 말했다.

강 순경은 좌석을 최대한 뒤로 젖혀 기도를 확보했고,

가슴을 압박하며 심장 마사지를 했다. 계속 말을 걸며 반응도 살폈다.

어머니와 연락이 닿았고, 남성이 점심 약속을 위해 이동 중이었다는 사실을 알게 됐다. 하지만 지병 때문인지는 알 수 없었다. 그사이 남성의 눈동자는 위로 말려 올라갔고, 흰자위가 드러난 상태가 됐다.

안경찰서 서림지구대 강도우 순경. 부안경찰서 제공

남성 곁에서 호흡을 살폈고, 3~5분쯤 뒤 현장에 도착한 구급대는 응급처치를 한 뒤

남성을 병원으로 옮겼다. 현재 남성은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.