“얼빠진 공무원”…음주운전 소방·경찰관 전남서 잇단 적발
전남소방본부 소속 30대 검찰 송치
전남 지역에서 음주운전을 하다 사고를 낸 소방·경찰 공무원이 잇따라 적발됐다.
29일 전남 무안경찰서에 따르면 지난해 12월 30일 오전 1시20분쯤 무안군 일로읍 한 도로에서 술을 마신 채 운전을 하다 주차된 승용차를 들이받은 혐의(도로교통법 위반)로 전남소방본부 소속 공무원 30대 A씨가 검찰에 송치됐다.
사고 목격자 신고로 경찰에 붙잡힌 A씨는 당시 혈중알코올농도 면허 취소 수준의 만취상태에서 운전을 한 것으로 조사됐다. 전남소방본부는 A씨에 대한 징계 절차에 들어갈 방침이다.
앞서 지난 16일에는 전남경찰청 소속 50대 B 경위가 음주운전을 하다 인도 위를 올라타는 단독 사고를 내 적발됐다. B 경위 역시 면허 취소 수준에 해당하는 만취상태에서 운전대를 잡은 것으로 드러났다.
지난 3일 오후 10시쯤에는 전남 진도군 의신면에서 술을 마신 채 운전을 하던 진도경찰서 소속 50대 C 경감이 시민 신고로 붙잡히기도 했다.
전남경찰청은 B 경위와 C 경감을 직위해제하고 징계 절차를 밟고 있다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
