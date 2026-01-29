시사 전체기사

“얼빠진 공무원”…음주운전 소방·경찰관 전남서 잇단 적발

입력:2026-01-29 16:16
공유하기
글자 크기 조정

전남소방본부 소속 30대 검찰 송치


전남 지역에서 음주운전을 하다 사고를 낸 소방·경찰 공무원이 잇따라 적발됐다.

29일 전남 무안경찰서에 따르면 지난해 12월 30일 오전 1시20분쯤 무안군 일로읍 한 도로에서 술을 마신 채 운전을 하다 주차된 승용차를 들이받은 혐의(도로교통법 위반)로 전남소방본부 소속 공무원 30대 A씨가 검찰에 송치됐다.

사고 목격자 신고로 경찰에 붙잡힌 A씨는 당시 혈중알코올농도 면허 취소 수준의 만취상태에서 운전을 한 것으로 조사됐다. 전남소방본부는 A씨에 대한 징계 절차에 들어갈 방침이다.

앞서 지난 16일에는 전남경찰청 소속 50대 B 경위가 음주운전을 하다 인도 위를 올라타는 단독 사고를 내 적발됐다. B 경위 역시 면허 취소 수준에 해당하는 만취상태에서 운전대를 잡은 것으로 드러났다.

지난 3일 오후 10시쯤에는 전남 진도군 의신면에서 술을 마신 채 운전을 하던 진도경찰서 소속 50대 C 경감이 시민 신고로 붙잡히기도 했다.

전남경찰청은 B 경위와 C 경감을 직위해제하고 징계 절차를 밟고 있다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
일반인 예능의 그늘… 반복되는 사생활 논란에 ‘검증 부실’ 도마 위
[속보] 제헌절, 올해부터 ‘빨간날’…국회 본회의 통과
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
국민일보 신문구독