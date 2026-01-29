여친 살해 후 시신 11개월간 김치냉장고 은닉…40대 징역 30년
법원 “존엄 훼손, 장기 격리 불가피”
여자친구를 살해한 뒤 시신을 11개월간 김치냉장고에 숨겨두고 피해자 명의로 수천만원을 대출받아 생활비로 사용한 40대 남성이 1심에서 중형을 선고받았다.
전주지법 군산지원 형사1부(재판장 백상빈)는 29일 살인 및 시체유기, 사기 혐의로 기소된 A씨(41)에게 징역 30년을 선고했다.
재판부는 “사람의 생명은 절대적으로 존중돼야 함에도 피고인은 언쟁 끝에 피해자를 목 졸라 살해했다”며 “이후 시신을 김치냉장고에 11개월간 은닉해 고인의 존엄성까지 심각하게 훼손했다”고 지적했다.
이어 “피고인의 범행은 우발적 살인이 아니라 살해 이후 장기간에 걸친 계획적 은폐와 추가 범죄로 이어졌다는 점에서 사회적 비난 가능성이 극히 크다”며 “피고인이 반성을 언급하면서도 피해 회복을 위한 어떠한 노력도 하지 않은 점, 유족에게 회복하기 어려운 상처를 남긴 점 등을 고려하면 장기간 사회로부터 격리할 필요가 있다”고 판시했다.
A씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동의 한 빌라에서 4년간 교제한 여자친구 B씨(40대)를 목 졸라 살해한 뒤 시신을 가방에 담아 김치냉장고에 숨긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 숨진 B씨 명의로 약 8800만원을 대출받아 생활비로 사용한 혐의도 받는다.
범행 이후 A씨는 피해자의 휴대전화를 이용해 가족들과 메시지를 주고받으며 B씨가 살아 있는 것처럼 꾸몄다. 그러나 B씨의 동생이 전화 대신 메신저로만 연락이 이어지는 점을 수상히 여겨 지난해 9월 경찰에 실종 의심 신고를 했고, 수사 과정에서 A씨와 동거하던 다른 여성이 “나는 B씨가 아니다”라고 밝히면서 범행은 드러났다.
A씨는 경찰 조사에서 “피해자가 주식 투자 문제로 자신을 무시해 홧김에 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 무기징역을 구형했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사