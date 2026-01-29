“예타 왜 멈췄나” 5호선 김포·검단 연장 국회 청원 제기
수도권 서북부 교통난 해소 촉구
3일 만에 7400여명 동의 얻어
서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 신속 예비타당성조사 단계에서 정체된 가운데 관련 내용이 국회 국민동의 청원에 제기되며 수도권 서북부 지역의 교통 불균형 문제가 다시 부각되고 있다.
29일 국회전자청원에 따르면 ‘수도권 서북부 광역교통 불균형 해소를 위한 서울지하철 5호선 연장 사업의 국회 차원 점검 및 추진 촉구에 관한 청원’이라는 제목의 국민동의 청원은 지난 26일 공개 이후 현재까지 7400명이 넘는 동의를 얻고 있다.
국회 국민동의청원은 공개일로부터 30일 안에 5만명 이상 동의를 얻으면 국회 소관 상임위원회에 회부되며, 심사에서 채택되면 국회 본회의에 상정된다.
청원인은 5호선 연장 사업이 사전 검토를 거쳐 예비타당성조사 단계에 진입했음에도 뚜렷한 진전 없이 답보 상태에 머물고 있다며, 사업 추진 여부조차 명확히 알기 어려운 불투명한 상황이 지속되고 있다고 지적했다.
청원서에는 수도권 서북부 지역이 지속적인 주거 개발과 인구 유입에도 불구하고 이를 뒷받침할 광역철도와 지하철 인프라 확충이 이뤄지지 않아 출퇴근 시간대 극심한 교통 혼잡과 대중교통 과밀이 반복되고 있다고 강조했다.
서울지하철 5호선 연장을 이 같은 구조적 교통 문제를 해소할 핵심 광역교통 대안으로 규정하면서도, 예비타당성조사 단계에서 장기간 정체되고 있는 사유를 공식적으로 점검하고, 국토교통부·기획재정부·관계 지자체 간 협의 지연 또는 이견 사항에 대해 국회 차원의 정책 질의와 조정을 통해 명확한 추진 방향을 제시해 줄 것을 요청했다.
또한 이 사업이 중장기 국가 및 수도권 광역교통계획에 실질적으로 반영될 수 있도록, 일정과 절차, 책임 주체가 분명한 추진 로드맵이 마련될 수 있도록 국회의 감독과 역할을 촉구했다.
이 같은 청원에 앞서 지난해 김포 지역 시민사회에서는 예타 지연에 반발해 실제 집회 행동까지 이어졌다.
김포검단시민연대와 김포신도시주민대책위원회, 양촌대책위원회, 연합비상대책위원회 등은 지난해 12월 세종시 기획재정부 청사 앞에서 집회를 열고, 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 예타 결과를 즉각 공개하고 사업을 정상 추진할 것을 촉구했다.
이들 단체는 예타 발표 지연으로 사업 전반이 사실상 멈춰 서 있다며, 행정 공백이 장기화되면서 주민 불안과 재산권 침해가 심각한 수준에 이르고 있다고 주장했다. 아울러 철도 연장 여부가 확정되지 않으면서 김포한강2콤팩트시티 등 대규모 개발 사업 역시 일정 차질을 빚고 있다고 지적했다.
인천 지역 또한 예타 지연에 대한 반발을 이어가고 있다. 인천경실련과 검단시민연합 등 인천 지역 시민단체들은 지난 21일 성명을 통해 예타 결과 발표가 지방선거를 앞둔 정치적 고려로 지연되고 있다는 의혹을 제기했다.
이들은 경제성(B/C) 중심의 판단을 넘어 시민의 이동권과 안전권을 우선 기준으로 한 정부의 결단이 필요하다고 촉구했다. 특히 수도권 서북부가 철도 교통에서 구조적으로 소외돼 있다며 지역 간 교통 형평성 문제를 제기했다.
지역 정치권에서도 책임론이 제기됐다. 지난 28일 유영숙 김포시의원은 김포골드라인 혼잡으로 시민 안전사고가 반복되고 있다며 5호선 연장을 선택이 아닌 생존의 문제로 규정하고, 신속예타 결과 발표 지연에 대한 김포 지역 국회의원들의 적극적인 역할을 요구했다.
서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 서울 방화에서 인천 검단을 거쳐 김포한강2콤팩트시티까지 25.8㎞ 구간을 연장하고 10개 정거장을 신설하는 대형 광역교통 사업으로, 총사업비는 3조3000억 원 규모다. 정부는 2031년 개통 목표를 제시했으나, 한국개발연구원(KDI)이 진행 중인 예비타당성조사 결과는 아직 발표되지 않은 상태다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
