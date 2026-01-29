“예타 왜 멈췄나” 5호선 김포·검단 연장 국회 청원 제기

수도권 서북부 교통난 해소 촉구

3일 만에 7400여명 동의 얻어

국민동의 청원 게시글. 국회전자청원 캡처

예비타당성조사 단계에서 장기간 정체되고 있는 사유를 공식적으로 점검하고, 국토교통부·기획재정부·관계 지자체 간 협의 지연 또는 이견 사항에 대해 국회 차원의 정책 질의와 조정을 통해 명확한 추진 방향을 제시해 줄 것을 요청했다.

또한 이 사업이 중장기 국가 및 수도권 광역교통계획에 실질적으로 반영될 수 있도록, 일정과 절차, 책임 주체가 분명한 추진 로드맵이 마련될 수 있도록 국회의 감독과 역할을 촉구했다.

인천 지역 또한 예타 지연에 대한 반발을 이어가고 있다.

인천경실련과 검단시민연합 등 인천 지역 시민단체들은 지난 21일 성명을 통해 예타 결과 발표가 지방선거를 앞둔 정치적 고려로 지연되고 있다는 의혹을 제기했다.

이들은 경제성(B/C) 중심의 판단을 넘어 시민의 이동권과 안전권을 우선 기준으로 한 정부의 결단이 필요하다고 촉구했다. 특히 수도권 서북부가 철도 교통에서 구조적으로 소외돼 있다며 지역 간 교통 형평성 문제를 제기했다.