화재 속 아내 먼저 대피시킨 80대 남성, 끝내 숨져

입력:2026-01-29 15:56
수정:2026-01-29 16:13
경기 평택의 한 단독주택에서 발생한 화재로 80대 남성이 숨졌다. 남성은 불이 난 상황에서도 잠들어 있던 아내를 먼저 깨워 대피시킨 것으로 확인됐다.

29일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 1시35분쯤 평택시 진위면에 있는 단층 주택에서 화재가 발생했다. 이 화재로 집에 있던 80대 A씨가 연기를 마시고 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

화재 당시 A씨는 안방에서 잠을 자고 있던 아내를 깨워 집 밖으로 대피시킨 것으로 조사됐다. A씨는 작은 방에 있다가 불을 인지한 뒤 아내를 먼저 대피시킨 후 다시 밖으로 빠져나오지 못한 것으로 조사됐다.

불은 화목 보일러를 사용 중이던 보일러실에서 시작된 것으로 추정된다. 소방 당국은 펌프차 등 장비 약 20대와 인력 약 60명을 투입해 약 3시간만인 오전 4시50분쯤 불을 완전히 진화했다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하는 한편, A씨의 시신을 부검해 정확한 사인을 확인할 방침이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

