일반인 예능의 그늘… 반복되는 사생활 논란에 ‘검증 부실’ 도마 위
예능 출연자 한 명의 사생활이 콘텐츠 전체를 흔드는 사례가 반복되고 있다. 일반인을 전면에 내세운 ‘리얼리티’ 전략이 예능가의 주류 포맷으로 자리 잡으면서 현실성과 몰입도를 앞세운 기획이 오히려 리스크로 되돌아오는 양상이다. 논란이 불거질 때마다 편집·하차·섭외 철회로 이어지는 소모적인 대응에 더해 출연자 검증을 둘러싼 제작진의 책임 역시 도마 위에 올랐다.
최근 논란의 중심에 선 인물은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2를 통해 얼굴을 알린 임성근 셰프다. 임 셰프는 이달 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌받은 사실을 공개했지만, 이후 과거 도로교통법 위반 전력이 추가로 확인되면서 진정성 논란이 불거졌다. 여기에 쌍방 폭행 사건으로 벌금형을 받은 이력까지 알려지며 임 셰프의 전과는 총 6차례로 정리됐다.
한때 섭외 경쟁을 벌이던 방송가의 태도는 급변했다. 지난 26일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 임 셰프의 얼굴 대신 요리하는 그의 손만 화면에 등장했다. MBC ‘전지적 참견 시점’과 유튜브 예능 ‘살롱드립’은 그의 분량을 편집·폐기했고, MBC ‘놀면 뭐하니?’, KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’, JTBC ‘아는 형님’ 등은 섭외를 철회하거나 녹화 명단에서 제외한 것으로 전해졌다.
논란은 제작진의 사전 인지 여부를 둘러싼 공방으로 번졌다. 임 셰프 측은 음주운전 전력을 제작진에게 사전에 알렸다고 주장했지만, 넷플릭스 측은 “2020년 발생한 1건의 음주운전 이력만 확인했을 뿐, 그 외 형사 처벌 사실은 고지받지 못했다”고 선을 그었다.
유사한 문제는 지상파 예능에서도 반복됐다. 최근 SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선’ 출연자의 불륜 의혹에 제작진은 남은 회차에서 해당 출연자의 분량을 전면 삭제하기로 했다. 출연자는 사실과 다르다며 법적 대응을 예고했지만, 진위 여부와 별개로 프로그램은 이미 큰 타격을 입었다.
일반인 예능이 급증한 배경은 분명하다. 연예인 중심 콘텐츠보다 더 현실적인 이야기를 원하는 시청자 수요와 제작비 부담이 커진 방송 환경이 맞물린 결과다. ‘나는 솔로’ ‘솔로지옥’ 등 연애 예능은 물론 가족 갈등을 내세운 ‘오은영 리포트-결혼지옥’ ‘이혼숙려캠프’ 등도 일반인의 사적인 서사를 핵심 동력으로 삼고 있다.
다만 검증 시스템은 콘텐츠 확장 속도를 따라가지 못하고 있다. 유기환 넷플릭스 한국 예능 부문 디렉터는 최근 기자간담회에서 “리얼리티 예능이 늘어나면서 개인의 범죄 이력을 세세히 파악하는 데는 한계가 있다”며 “법적 한도 내에서 할 수 있는 절차 외에도 발견하지 못한 문제가 드러나는 경우를 어떻게 보완할지 고민하고 있다”고 밝혔다.
출연자 본인은 물론 가족을 향한 비난과 인신공격성 악플이 이어지는 현실도 문제로 지적된다. 방송업계 한 관계자는 “일반인 출연자는 연예인보다 자기 보호 능력이 약해 논란이 발생하면 피해가 훨씬 크다”며 “사전 검증 강화뿐 아니라 출연자와 가족을 보호할 장치, 책임 있는 편집과 연출을 함께 마련해야 한다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사