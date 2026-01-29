속초시‧서울AI재단, ‘글로벌 AI 선도도시 도약’ 맞손
강원도 속초시가 서울AI재단과 손을 잡고 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 공공서비스 혁신에 박차를 가한다.
속초시와 서울AI재단은 29일 서울AI재단에서 ‘관광·안전 분야 AI·데이터 기반 정책 고도화를 위한 업무협약’을 체결했다. 속초시의 생생한 현장 행정 데이터와 서울AI재단의 최첨단 AI 기술력을 결합해 실질적인 정책 성과를 창출하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 시는 서울AI재단이 개발한 AI 정책모델의 현장 실증 거점 역할을 수행한다. 양 기관은 앞으로 2년간 관광 수요 및 이동·체류 패턴 분석을 통한 맞춤형 관광 정책 수립, 관광지 다중운집 안전 위험요인 분석 및 대응 지표 개발, AI 기술의 현장 적용성 평가 등을 공동 추진한다.
시는 행정안전부의 2024년 데이터기반행정 평가에서 ‘우수기관’으로 선정되는 등 전국 지자체 중 가장 빠르게 눈에 보이는 AI 관련 성과를 내고 있다. ‘싸이 흠뻑쇼’의 경제 파급효과를 빅데이터로 정밀 분석해 정책에 반영하고, 생활인구 기반의 맞춤형 행정서비스를 도입하는 등 차별화된 행보를 이어 왔다.
2024년에는 강원도내 처음으로 생성형 AI 기술을 행정에 도입했다. 생성형 AI는 챗GPT4.0으로 자연어 처리 기반의 생성형 인공지능이며 다양한 질의응답, 민원 처리, 정보제공 등 행정 전반에 걸쳐 다양한 업무를 지원한다. 문서 작성, 데이터 분석, 민원 응대 등 역할을 하고 있다.
시는 기존의 거주인구 중심 행정에서 벗어나 카드사·통신사 데이터를 활용한 생활인구 기반 의사결정체계를 구축했다. 이를 통해 인구가 몰리는 시간대와 권역, 이동패턴을 분석해 교통, 관광, 안전, 청소, 공원관리 등 다양한 행정분야에서 적재적소 인력·예산 배분을 실현하고 있다.
전 직원 챗GPT 교육과 속초 AI 경진대회 등을 통해 조직 내부의 AI 활용 역량을 탄탄하게 다져왔다. 서울AI재단과의 협업은 시의 스마트 행정을 한 단계 더 고도화하는 발판이 될 것으로 기대된다.
이병선 시장은 “속초시의 현장 데이터와 서울AI재단이 만나 만들어낼 시너지는 시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 안전하고 스마트한 변화의 시작점이 될 것”이라며 “속초에서 검증된 AI 성공 모델이 서울시는 물론 전국으로 확산돼 대한민국 공공서비스의 품질을 높이는 모범사례가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
