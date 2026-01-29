[속보] 계엄날 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

김현태 전 707특수임무단장이 지난해 2월 17일 국회 국방위원회 전체회의에서 국민의힘 소속 위원들의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 당시 국회의사당 유리창을 깨고 국회에 침투했던 김현태 전 특전사 707특수임무단장(대령)이 파면됐다.

징계위원회에 회부된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장(준장), 김대우 전 방첩사 수사단장(준장) 등 장성급 장교 2명에 대한 징계 절차는 진행 중인 것으로 알려졌다. 역시 중징계가 예상된다.