미국서 이재용·홍라희·정의선 한자리에…워싱턴 ‘이건희 컬렉션’ 갈라

삼성이 고(故) 이건희 선대회장의 기증품으로 구성된 ‘이건희(KH) 컬렉션’의 첫 해외 전시의 성공적인 마무리를 기념하며 갈라 디너를 열었다.
미국 워싱턴DC에서 열린 이 행사엔 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 비롯한 정·재계 인사를 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 홍라희 리움미술관 명예관장, 정의선 현대차그룹 회장 등 총수 일가가 한자리에 모였다.
삼성은 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 스미스소니언 예술산업관에서 전시 폐막을 기념하는 갈라 디너를 열고 한국 문화유산의 국제적 가치와 한미 문화 교류의 의미를 조명했다.
국립중앙박물관과 국립현대미술관은 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)에서 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’(Korean Treasures: Collected, Cherished, Shared) 전시를 공동 주최하고 있다. 전시는 다음 달 1일까지 진행된다.
이날 이재용 회장은 주요 내빈들보다 먼저 도착해 손님들을 맞을 채비를 했다.
앞서 정부의 캐나다 방산 협력을 지원하기 위해 북미 출장길에 오른 것으로 알려졌던 정의선 회장도 행사에 참석했다.
러트닉 장관은 비공개로 진행된 이날 행사에서 축사한 것으로 전해졌다.
이 외 삼성 총수 일가도 총출동했다. 홍라희 리움미술관 명예관장은 연한 살구빛 한복을 입고 이서현 삼성물산 사장과 함께 행사장에 들어섰다.
이부진 호텔신라 사장은 아들 임모 군과 팔짱을 낀 채로 행사장에 나타났다.
이 회장의 딸 이원주 씨도 이 곳에서 모습을 드러냈다.
행사에는 미국의 정·관계 인사와 글로벌 기업 경영진, 문화계 인사 등 총 270여명이 참석했다.
미국 정·관계에서는 러트닉 장관을 비롯해 로리 차베스-디레머 노동부 장관, 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장, 테드 크루즈(공화)·팀 스콧(공화)·앤디 킴(민주)·마크 켈리(민주) 상원의원, 웨스 무어 메릴랜드 주지사가 참석했다.
재계에서는 웬델 윅스 코닝 회장과 제리 양 야후 공동창업자, 개리 디커슨 어플라이드머티리얼즈 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.
